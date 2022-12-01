«Будівельник» обіграв «Гронінген» в Кубку Європи ФІБА та вийшов в наступне коло турніру
Команда Степановського вийшла до другого раунду Кубка Європи FIBA
Там також зіграє київський «Будівельник»
Віталій Степановський
За підсумками першого групового раунду Кубка Європи FIBA румунська «Крайова», очолювана українським тренером Віталієм Степановським, посіла перше місце в групі.
На груповому етапі підопічні українця виграли п'ять матчів з шести.
У наступному раунді «Крайова» зіграє проти португальського «Порту», німецького «Хемніца» і французького «Шоле».
Відзначимо, «Крайова» в фіналі кваліфікації програла «Калеву» і потрапила в перший груповий раунд як лаки-лузер.
Нагадаємо, також у другому груповому раунді зіграє київський «Будівельник».
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