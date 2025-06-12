Олег Шумейко

Рекордсмен збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов висловився про відбір на Євробаскет-2025 та поділився очікуваннями від кваліфікації до чемпіонату світу-2027. Слова гравця наводить basket.com.ua.

Які враження від кваліфікації Євробаскету-2025?

При сильній зміні складу команда завжди переживає стрес. Під час гарного виступу збірної склад майже не мінявся, два-три гравці лише, не більше. Останніми роками сильно міняється збірна. Ветерани потроху відходять, а молоді, можливо, невпевнено себе почувають, не мають досвіду, хвилюються. Я був в таборі, бачив всіх наших гравців, в тому числі нових. Вони виглядають дуже сильно, мають потенціал, але немає досвіду і це грає важливу роль.

Чи є шанс побачити тебе в збірній влітку в прекваліфікацію чемпіонату світу?

Це не від мене залежить. Тренер формує ростер і буде вирішувати, кого викликати в табір. Побачимо. З Айнарсом Багатскісом ще не спілкувався. Я готовий допомогти збірній – це головна мотивація для мене.

Чого очікувати збірній в прекваліфікації ЧС проти Швейцарії і Словаччини?

Я очікую, що буде дуже важко. Найважчі групи ті, де команди майже одного рівня. Буде вирішувати не майстерність, а досвід і концентрація на кожну з ігор. Дуже велике бажання треба. Найважчі матчі з командами одного рівня.

Нагадаємо, що матчі прекваліфікації ЧС-2027 відбудуться у серпні 2025 року.