Олег Гончар

Колишній гравець Кліпперс Кріс Пол став баскетболістом Торонто. Про це стало відомо після узгодження багатостороннього обміну між Кліпперс, Брукліном і Торонто.

Згідно з умовами угоди, Кріс Пол переходить до Репторс. Нетс отримують Очаї Агбаджі, пік другого раунду драфту Репторс 2032 року, а також грошову компенсацію. Кліпперс у результаті обміну звільняють місце в ростері та заощаджують близько 7 мільйонів доларів на податку.

При цьому Торонто не наполягатиме на негайному приєднанні Пола до команди. Протягом найближчого дня клуб зберігає можливість розглянути подальші обміни за участі 40-річного захисника. Після завершення угоди Репторс також виходять із податкової зони, тоді як Бруклін отримує актив і фінанси для покриття контракту Агбаджі.

Нагадаємо, на початку грудня Кліпперс припинили співпрацю з Полом. У поточному сезоні досвідчений баскетболіст провів 16 матчів, у яких у середньому набирав 2,9 очка та 1,8 підбирання. Сезон-2025/26 стане останнім у професійній кар’єрі Кріса.