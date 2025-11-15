Олег Гончар

В Миколаєві в Суперлізі Кривбас обіграв Київ-Баскет з рахунком 75:69, завдавши киянам другої поразки в сезоні.

Матч розпочався з того, що постійно змінювався лідер, але на початку третьої чверті Кривбас зробив ривок і вийшовши вперед +12.

Київ-Баскет відповів, зрівнявши рахунок, але четверта чверть стала вирішальною: Кривбас розпочав її 12:0, відновивши комфортну перевагу.

За 100 секунд до кінця криворіжці вели +14. Київ-Баскет скоротив відставання, але не врятувався. Бублик зазнав пошкодження в кінцівці та залишив майданчик за допомогою.

Перемогу Кривбасу принесли легіонери: Зак Пікок — 24 очки + 9 підбирань, Тревіс Хілл — 20 очок, новачок Джелейн Далкорт — 18 очок. У Київ-Баскета лідирував Денис Клевзуник з 18 очками.

Суперліга. Регуярний чемпіонат

Кривбас — Київ-Баскет 75:69 (17:14, 15:11, 16:23, 27:21)

Кривбас: Хілл 20 + 7 підбирань, Скіра 0 + 9 підбирань, Пікок 24 + 9 підбирань, Бібіков 4, Водолазський 5 – старт; Далкот 18, Триколенко 2, Бречка 2, Мельнік 0

Київ-Баскет: Бублик 13 + 5 підбирань, Сушкін 6 + 7 підбирань, Смітюх 7, Клевзуник 18 + 7 підбирань, Сандул 2 + 9 підбирань – старт; Романиця 12, Карпюк 6 + 5 підбирань, Маліч 3, Колаволе 2, Рижков 0