Кубок НБА. Орландо та Нью-Йорк перемогли в чвертьфіналах
Програли в цих матчах Маямі та Торонто
близько 2 годин тому
Кубок НБА. 1/4 фіналу. Схід
Орландо – Маямі 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25)
Орландо: Бейн 37, Саггс 20, Банкеро 18 + 7 підбирань, Картер 14 + 10 підбирань, Блек 10 + 7 передач – старт; да Сілва 11 + 7 підбирань, Бітадзе 7, Айзек 0, Джонс 0.
Маямі: Пауелл 21 + 7 підбирань, Хірро 20 + 7 підбирань, Віггінс 19, Адебайо 19 + 8 підбирань, Мітчелл 11 + 9 передач – старт; Хакес 10, Уейр 4, Сміт 2, Ларсон 2, Фонтеккйо 0.
Торонто – Нью-Йорк 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23)
Торонто: Інгрем 31 + 6 передач, Шед 18 + 8 передач, Барнс 13, Пелтль 10 + 9 підбирань, Агбаджі 3 – старт; Волтер 13, Мюррей-Бойлс 6, Мобо 3, Мамукелашвілі 2, Лоусон 2, Темпл 0, Дік 0, Хепберн 0, Мартін 0.
Нью-Йорк: Брансон 35, Харт 21, Бріджес 15, Таунс 14 + 16 підбирань, Анунобі 13 – старт; Кларксон 12, Маккалар 3, Робінсон 2, Колек 2, Хукпорті 0, Ябуселе 0, Діавара 0, Евбуомван 0.