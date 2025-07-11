Купер Флегг провально дебютував за Даллас
Перший номер драфту-2025 провів 33 хвилини на майданчику
близько 1 години тому
Перший номер драфту НБА-2025 Купер Флегг дебютував за Даллас Маверікс у Літній лізі, де техасці здолали Лос-Анджелес Лейкерс з рахунком 87:85.
Матч відбувся в Лас-Вегасі, де 18-річний форвард провів на паркеті 33 хвилини, набравши 10 очок, але показав низьку реалізацію: 5/16 двоочкових, 0/5 триочкових та 0/1 штрафний. Водночас Флегг відзначився 6 підбираннями, 4 передачами, 3 перехопленнями та блок-шотом, який допоміг Раяну Немхарду (21 очко) закинути переможний триочковий.
У Лейкерс не вразив син Леброна Джеймса Бронні Джеймс, який за 21 хвилину набрав вісім очок.