Латвійсько-Естонська ліга. «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей». Відео трансляція

Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT

Сьогодні, 18 листопада, «Прометей» в рамках Латвійсько-Естонської ліги зіграє проти «Таллінн Калев/Аудентес».Після завершення двотижневої паузи, пов'язаної з виступами національних збірних у відборі до чемпіонату світу 2023 року, «Прометей» відновить свої виступи в Латвійсько-Естонській лізі відразу двома поєдинками 18 і 19 листопада. Обидва матчі відбудуться в столиці Естонії Таллінні.У Латвійсько-Естонській лізі українська команда йде без поразок – у 7 матчах 7 перемог.Гру «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей» у прямому ефірі покаже