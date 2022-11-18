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Латвійсько-Естонська ліга. «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей». Відео трансляція

Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT
Телепрограма XSPORT Баскетбол В Європі
18 листопада 16:12
Латвійсько-Естонська ліга. «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей». Відео трансляція
Сьогодні, 18 листопада, «Прометей» в рамках Латвійсько-Естонської ліги зіграє проти «Таллінн Калев/Аудентес». 

Після завершення двотижневої паузи, пов'язаної з виступами національних збірних у відборі до чемпіонату світу 2023 року, «Прометей» відновить свої виступи в Латвійсько-Естонській лізі відразу двома поєдинками 18 і 19 листопада. Обидва матчі відбудуться в столиці Естонії Таллінні.

У Латвійсько-Естонській лізі українська команда йде без поразок – у 7 матчах 7 перемог.

Гру «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей» у прямому ефірі покаже телеканал XSPORT. Початок матчу о 18:55.

Денис Сєдашов
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