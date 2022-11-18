«Прометей» в овертаймі обіграв «Лієпаю» в Латвійсько-Естонській лізі
Латвійсько-Естонська ліга. «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей». Відео трансляція
Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT
18 листопада 16:12
Після завершення двотижневої паузи, пов'язаної з виступами національних збірних у відборі до чемпіонату світу 2023 року, «Прометей» відновить свої виступи в Латвійсько-Естонській лізі відразу двома поєдинками 18 і 19 листопада. Обидва матчі відбудуться в столиці Естонії Таллінні.
У Латвійсько-Естонській лізі українська команда йде без поразок – у 7 матчах 7 перемог.
Гру «Таллінн Калев/Аудентес» – «Прометей» у прямому ефірі покаже телеканал XSPORT. Початок матчу о 18:55.
Коментарі 0