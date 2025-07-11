Олег Гончар

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс може стати вільним агентом навесні 2026 року і перейти в новий клуб.

За інформацією ESPN, на 40-річного гравця претендує Голден Стейт Ворріорз, який є одним із головних кандидатів.

Про можливий відхід з клубу повідомило джерело з Лейкерс.

«Один із керівників клубу Східної конференції переконаний, що Джеймс хоче покинути Лос-Анджелес. Кілька команд, зокрема Голден Стейт, які вже намагалися отримати Джеймса в сезоні 2023/24, знову розглядають можливість зробити пропозицію».

Джеймс, який є чотириразовим чемпіоном НБА, має контракт із Лейкерс до кінця сезону 2025/26 з опцією гравця на 52,6 млн доларів.

У Ворріорз він міг би об’єднатися зі своїм другом та багаторічним партнером в збірній США Стефеном Каррі. Воїни уже намагалися викупити Джеймса в лютому 2024 року, але угода не відбулася через відмову гравця.