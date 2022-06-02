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Леброн Джеймс офіційно став мільярдером

Американець став першим діючим гравцем, який заробив понад $1 млрд
Баскетбол НБА
20:46
Леброн Джеймс офіційно став мільярдером

За інформацією Forbes, 37-річний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс за результатами сезону, що минає, став мільярдером.

За 19-річну кар'єру Джеймс заробив з зарплати $385 млн і з рекламних контрактів і інвестицій $900 млн.

Леброн також став першим діючим гравцем-мільярдером в історії НБА.

Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА (двічі в складі «Майамі», по одному разу з «Клівлендом» і «Лейкерс»), чотири рази визнавався MVP фіналу НБА, чотири рази був визнаний MVP регулярного сезону НБА.

Також Леброн 18 разів брав участь в матчах всіх зірок НБА, в них тричі визнавався найціннішим гравцем. Джеймс також двічі вигравав Олімпійські ігри в складі збірної США (Пекін-2008, Лондон-2012).

Карен Агабекян
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Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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