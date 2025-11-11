Олег Гончар

Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок НБА Майкл Рей Річардсон помер у Лоутоні, штат Оклахома, у віці 70 років. Про це повідомили в ESPN.

Юрист та друг Річардсона Джон Зелбста повідомив, що смерть настала незабаром після діагнозу раку простати.

Річардсон, відомий за прізвиськом «Sugar», був обраний Нью-Йорк Нікс під 4-м номером на драфту в 1978 році. У лізі він провів вісім сезонів: чотири з Нікс, по два з Голден Стейт Ворріорз і Нью-Джерсі Нетс. Середня статистика в НБА склала 17,2 очка, 6,3 асисти, 4,8 підбирання та 2,2 перехоплення за гру.

У 1986-му році НБА пожиттєво дискваліфікувала Річардсона за три провалені тести на кокаїн. Через два роки він відмовився від реабілітації. Після відсторонення грав два роки в CBA, а потім до 2002-го — у Європі.