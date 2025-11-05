Олег Гончар

Український центровий Олексій Лень наближається до дебюту в мадридському Реалі, повідомляє AS Baloncesto.

32-річний гравець може вийти на паркет у ключовому матчі Євроліги проти Барселони в 9-му турі, запланованому на п’ятницю.

Лень уже провів три тренування з новими партнерами, поступово адаптуючись до європейського стилю після 14 років у НБА.

Для офіційної участі в турнірі йому залишається пройти реєстрацію в Євролізі. Якщо все вдасться, це стане ідеальним стартом.

Реал раніше посилив склад Ленем, замінивши ангольського центрового Бруно Фернандо.

Минулий сезон Лень провів у Лос-Анджелес Лейкерс: 1,6 очка, 2,1 підбирання, 0,8 асистів та 0,5 блок-шота за 47 матчів. У вересні уклав контракт Exhibit 9 з Нью-Йорком, але клуб відрахував його.