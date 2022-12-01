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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Лень зіграв шостий матч за «Сакраменто» в сезоні і допоміг команді розібратися з «Індіаною»

Центрової збірної України набрав 4 очка та зробив 5 підбирань
Баскетбол Українські легіонери
01 грудня 11:06
Лень зіграв шостий матч за «Сакраменто» в сезоні і допоміг команді розібратися з «Індіаною»
Олексій Лень / Фото - kingsherald.com
Центрової збірної України Олексій Лень з'явився на майданчику в матчі минулого ігрового дня НБА між «Сакраменто» та «Індіаною».

Лінь відіграв у кінцівці поєдинку майже 5 хвилин, за які встиг відзначитися 4 очками (2/3 двухочкових), зібрати 5 підбирань та віддати 1 передачу. 

Нагадаємо, що «Сакраменто» виграв з рахунком 137:114, закріпившись в зоні плей-офф.

Відзначимо, що це шостий матч для Леня в поточному сезоні НБА. В середньому він грає 3,3 хвилини, за які набирає 1,5 очка і робить 1,3 підбору.

Результати матчів минулого ігрового дня НБА.
Володимир Кириченко
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Олексій Лінь Сакраменто Кінгз

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