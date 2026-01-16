Лейкерс без шансів поступився Шарлотт, Голден Стейт здолав Нью-Йорк, перемога Сан-Антоніо
Юта програла Далласу,Оклахома впевнено обіграла Х’юстон
38 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо – Мемфіс — 118:111 (23:39, 35:28, 26:12, 34:32)
Орландо: Банкеро 26 + 13 підбирань, Блек 21 + 7 передач, Ф. Вагнер 18 + 9 підбирань, Бейн 13, Картер 9 – старт; Пенда 9, да Сілва 8, М. Вагнер 7, Бітадзе 5, Джонс 2.
Мемфіс: Джарен Джексон 30, Кауард 17, Спенсер 7 + 7 підбирань + 11 передач, Лендейл 6, Уеллс 2 – старт; Альдама 18, Джексон 15, В. Вільямс 10, Кончар 6 + 8 підбирань, Колдуелл-Поуп 0.
Детройт – Фінікс — 108:105 (23:32, 33:31, 33:27, 19:15)
Детройт: Д. Робінсон 19, Харріс 16 + 7 підбирань + 5 перехоплень, Дюрен 16 + 18 підбирань, Каннінгем 10 + 11 передач + 5 втрат, Томпсон 5 – старт; Айві 15, Холланд 11 + 9 підбирань + 5 втрат, Грін 5, Дженкінс 5, Стюарт 4, Леверт 2.
Фінікс: Аллен 33, Гіллеспі 18 + 6 передач, Брукс 16, О’Ніл 11 + 7 підбирань + 7 передач, Вільямс 5 + 4 блок-шоти – старт; Ігодаро 10 + 6 перехоплень, Гудвін 7 + 12 підбирань, Данн 5, Ліверс 0, Флемінг 0.
Оклахома-Сіті – Х’юстон — 111:91 (21:19, 34:29, 22:27, 34:16)
Х’юстон: Дюрант 19 + 7 підбирань, Сміт 17 + 10 підбирань + 5 втрат, Шенгюн 14 + 13 підбирань + 5 втрат, Томпсон 13 + 9 підбирань, Окоги 5 – старт; Шеппард 7, Адамс 6 + 11 підбирань, Девісон 5, Грін 3, Тейт 2, А. Холідей 0.
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 20 + 5 втрат, Холмгрен 18 + 9 підбирань + 4 блок-шоти, Дорт 13, Джейлен Вільямс 6 + 10 передач, Віггінс 5 – старт; Мітчелл 17, Воллес 8, К. Вільямс 7, Джо 6, Джейлін Вільямс 6, Карузо 5, Янгблад 0, Дженг 0.
Маямі – Бостон — 114:119 (36:25, 28:29, 29:29, 21:36)
Маямі: Пауелл 26, Хірро 22, Адебайо 22, Віггінс 16 + 8 підбирань, Ларссон 7 – старт; Якучіоніс 12 + 8 передач, Уейр 3, Йовіч 3, Фонтеккйо 3, Сміт 0.
Бостон: Браун 27 + 7 підбирань + 5 втрат, Хаузер 17, Кета 9 + 9 підбирань, Уайт 8, Прітчард 2 + 8 передач – старт; Саймонс 39, Гарза 11, Уолш 4 + 8 підбирань, Гонсалес 2, Шайєрман 0.
Сан-Антоніо – Мілуокі — 119:101 (31:27, 35:26, 40:16, 13:32)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 22 + 10 підбирань, Касл 19 + 10 передач, Фокс 18, Шемпені 13 + 11 підбирань, Барнс 6 – старт; Харпер 13, Корнет 10, К. Джонсон 7 + 8 підбирань, Олінік 4, Уотерс 3, Сохан 2, Брайан 2, Маклафлін 0.
Мілуокі: Я. Адетокумбо 21, Роллінз 6 + 7 підбирань + 7 передач, Грін 6, Тернер 5, Портер 0 – старт; Кузма 18, Портіс 13, Коффі 7, Джексон 7, Ентоні 7, Трент 3, Г. Гарріс 3, Ненс 2, Т. Адетокумбо 2, Сімс 1.
Даллас – Юта — 144:122 (35:24, 35:26, 42:29, 32:43)
Даллас: Маршалл 22, Харді 19, Вільямс 18, Калеб Мартін 14 + 6 передач, Пауелл 6 + 7 підбирань – старт; Томпсон 26 + 6 передач, Робінсон-Ерл 12 + 7 підбирань, Сіссе 10 + 13 підбирань, Келлі 9, Нембхард 8 + 10 передач.
Юта: Джордж 17, Бейлі 15, Вільямс 13, Коллієр 10 + 12 передач, Філіповські 8 – старт; Сенсабо 27, Клейтон 15 + 7 передач, Андерсон 12 + 6 передач, Хендрікс 5.
Голден Стейт – Нью-Йорк — 126:113 (30:35, 32:24, 37:28, 27:26)
Голден Стейт: Батлер 32 + 8 підбирань, Каррі 27 + 7 передач, Муді 21, Др. Грін 6, Пост 5 – старт; Подземські 19, Мелтон 5, Хорфорд 5, Сантос 3, Річард 3, Пейтон II 0, Спенсер 0.
Нью-Йорк: Макбрайд 25 + 6 передач, Анунобі 25, Бріджес 21, Таунс 17 + 20 підбирань, Харт 5 + 10 передач – старт; Кларксон 11, Шемет 6, Дадьє 2, Хукпорті 1, Ябуселе 0, Маккалар 0, Діавара 0, Колек 0.
Портленд – Атланта — 117:101 (33:25, 21:31, 34:31, 29:14)
Портленд: Шарп 24 + 9 підбирань + 5 втрат, Холідей 12, Камара 11, Клінган 9 + 12 підбирань, Сіссоко 6 – старт; Грант 16, Рупер 13, Лав 12, Ріт 8, Р. Вільямс 6 + 11 підбирань.
Атланта: Оконгву 26 + 9 підбирань, Джонсон 12 + 11 підбирань + 6 передач + 6 втрат, Александер-Уокер 11 + 7 передач, Деніелс 10, Крейчі 8 – старт; Макколлум 20, Гуйє 6, Кеннард 5, Кісперт 3.
Лейкерс – Шарлотт — 117:135 (39:30, 16:34, 38:40, 24:31)
Лейкерс: Дончич 39, Джеймс 29 + 9 підбирань + 7 передач, Ларевія 18, Ейтон 12, Смарт 10 – старт; Вандербілт 6, Хатімура 3, Джеймс-молодший 0, Вінсент 0, Кнехт 0, Тіммі 0, Бафкін 0, Сміт 0.
Шарлотт: Болл 30 + 11 передач, Міллер 26, Бріджес 25 + 8 підбирань, Кніппел 19 + 7 підбирань, Діабаті 8 – старт; Колкбреннер 9, Джеймс 9 + 8 підбирань, Секстон 6, Г. Вільямс 3, Грін 0, Коннотон 0, Салон 0.
Поділитись