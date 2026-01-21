Лейкерс обіграв Денвер, Сан-Антоніо поступився Х'юстону, поразка Голден Стейт
Юта виграла у Міннесоти, Маямі перемогло Сакраменто
близько 2 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Філадельфія – Фінікс 110:116 (30:27, 23:30, 31:40, 26:19)
Філадельфія: Еджкомб 25 + 7 підбирань, Убре 21, Максі 20 + 7 передач, Барлоу 8, Драммонд 8 + 15 підбирань – старт; Граймс 12, Бона 11 + 10 підбирань, Едвардс 5, Вокер 0, Вотфорд 0.
Фінікс: Букер 27 + 6 втрат, Гіллеспі 12, О’Ніл 9, Брукс 6, Вільямс 4 + 9 підбирань + 5 втрат – старт; Аллен 16 + 6 передач, Гудвін 16, Грін 12, Ігодаро 12, Данн 2.
Чикаго – Кліпперс 138:110 (25:30, 45:19, 32:34, 36:27)
Чикаго: Вайт 27 + 6 передач, Бузеліс 21, Вучевич 19 + 8 підбирань, Сміт 10 + 9 підбирань, Окоро 2 – старт; Досунму 18, Джонс 15 + 8 підбирань + 10 передач, Гертер 14 + 7 передач, Террі 9, Картер 3, Філліпс 0, Олбрич 0.
Кліпперс: Гарден 24 + 6 передач + 6 втрат, Коллінз 23, Зубац 12 + 11 підбирань, Сандерс 8, Данн 4 + 6 передач – старт; Міллер 12, Вашингтон 11, Крісті 7, Нідерхойзер 4, Браун 3, Болдвін 2, Б. Лопес 0, Батюм 0.
Х’юстон – Сан-Антоніо 111:106 (28:39, 32:31, 22:22, 29:14)
Х’юстон: Шенгюн 20 + 13 підбирань + 9 передач, Дюрант 18 + 7 передач, Сміт 17, Томпсон 16 + 10 підбирань + 6 передач, Окоги 5 – старт; Шеппард 21, Капела 6, Ісон 6, Фінні-Сміт 2.
Сан-Антоніо: Шемпені 27 + 8 підбирань, Фокс 14, Вембаньяма 14 + 10 підбирань, Касл 13 + 7 підбирань + 8 передач, Барнс 6 – старт; К. Джонсон 12, Гарпер 8, Корнет 8, Браян 4.
Юта – Міннесота 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26)
Юта: Джордж 43 + 6 втрат, Бейлі 20, Нуркич 16 + 18 підбирань + 10 передач, Вільямс 8, Михайлюк 4 – старт; Колльєр 18 + 10 передач, Філіповскі 11 + 8 підбирань, Клейтон 5, Андерсон 2.
Міннесота: Едвардс 38 + 8 підбирань, Рендл 19, Макденіелс 18 + 6 передач + 5 втрат, Дівінченцо 15 + 8 передач, Гобер 11 + 10 підбирань + 4 блок-шоти – старт; Рід 13 + 9 підбирань, Кларк 4, Беранже 4, Хайленд 0, Конлі 0.
Голден Стейт – Торонто 127:145 (28:41, 22:29, 44:38, 33:37)
Голден Стейт: Каррі 16, Пост 12 + 7 підбирань, Подземські 11, Муді 10, Др. Грін 6 + 7 підбирань – старт; Гілд 25, Кумінга 20, Пейтон II 9, Спенсер 9, Мелтон 6 + 5 втрат, Сантос 3, Леонс 0, Джексон-Девіс 0, Річард 0, Краєр 0.
Торонто: Квіклі 40 + 9 передач, Барнс 26 + 7 підбирань + 11 передач, Інгрем 24, Дік 10, Шедд 8 + 8 передач – старт; Мамукелашвілі 14 + 12 підбирань, Беттл 9, Лоусон 6, Агбаджі 4, Мобо 2, Мартін 2, Темпл 0.
Сакраменто – Маямі 117:130 (25:32, 39:45, 25:23, 28:30)
Сакраменто: Дерозан 23, Вестбрук 22 + 7 передач + 6 втрат, Лавін 18, Рейно 7 + 8 підбирань, Ачіува 6 – старт; Монк 18, Кліффорд 9, Сабоніс 6 + 10 підбирань, Шредер 4, Кардуелл 4 + 12 підбирань.
Маямі: Адебайо 25 + 7 підбирань, Пауелл 22, Віггінс 19, Ларссон 16 + 9 передач, Мітчелл 6 + 7 передач – старт; Фонтеккйо 15 + 7 підбирань, Хакес 13 + 9 підбирань, Йович 8, Гарднер 5, Якучіоніс 1.
Денвер – Лейкерс 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)
Денвер: Дж. Мюррей 28 + 11 передач, Вотсон 18, Гордон 18, Джонс 16, Пікетт 7 – старт; Гардуей 10, Ннаджі 6, Б. Браун 4.
Лейкерс: Дончич 38 + 13 підбирань + 10 передач, Джеймс 19 + 9 підбирань + 8 передач + 6 втрат, Смарт 15, Ларевіа 7, Ейтон 4 + 8 підбирань – старт; Хейс 9, Тіммі 9, Хатімура 9, Вінсент 5, Вандербілт 0.