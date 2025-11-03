Лейкерс перемогли Маямі, Сан-Антоніо програли Фініксу, поразка Юти
Оклахома-Сіті виграла черговий матч, Нікс здолали Буллз
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Оклахома-Сіті – Новий Орлеан 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 30 + 7 передач, Віггінс 15, Хартенштайн 14 + 14 підбирань + 8 передач, Уоллес 13 + 5 перехоплень, Джейлін Вільямс 12 – старт; Джо 13, Карлсон 11, Мітчелл 10+8 передач, Карузо 8, Янгблад 6, Дженг 3, Барнхайзер 2.
Новий Орлеан: Вільямсон 20 + 9 підбирань + 6 передач, Мерфі 19, Фірс 16 + 5 втрат, Джонс 12, Міссі 7 – старт; Пул 11, Квін 4, Маткович 4, Луні 3, Піві 3, Альварадо 3, Макгауенс 2, Бей 2, Хоукінс 0.
Бруклін – Філадельфія 105:129 (37:40, 18:33, 23:17, 27:39)
Бруклін: Томас 29, Клекстон 19 + 7 підбирань, Портер 17 + 17 підбирань, Менн 17, Мартін 0 – старт; З. Вільямс 13, Дьомін 5, Вілсон 2, Пауелл 2, Шарп 1, Клауні 0.
Філадельфія: Убре 29, Максі 26 + 7 передач, Еджкомб 16, Вокер 2, Бона 2 – старт; Граймс 22 + 13 передач, Уотфорд 16 + 9 підбирань + 7 передач, Драммонд 5 + 8 підбирань, Брум 4, Лаурі 3, Едвардс 2, Салліс 2.
Торонто – Мемфіс 117:104 (26:23, 27:24, 31:24, 33:33)
Торонто: Барретт 27 + 6 передач, Інгрем 26 + 7 підбирань, Барнс 19 + 12 підбирань + 8 передач + 5 блок-шотів, Мюррей-Бойлс 15 + 9 підбирань, Куїклі 9 – старт; Шед 9, Дік 8, Агбаджі 4, Волтер 0, Беттл 0, Мамукелашвілі 0.
Мемфіс: Джарен Джексон 20 + 9 підбирань, Лендейл 14, Колдуелл-Поуп 12, Веллс 7, Спенсер 4 – старт; Альдама 15, В Вільямс 14, Кауард 12, Проспер 6, Смолл 0, Кончар 0.
Шарлотт – Юта 126:103 (39:25, 32:23, 33:38, 22:17)
Шарлотт: Бріджес 29 + 6 передач, Кніппел 24, Джеймс 15, Секстон 10 + 12 передач + 6 втрат, Колкбреннер 2 + 4 блок-шоти – старт; Діабате 17 + 12 підбирань, Менн 13, Сімпсон 7, Коннотон 6, Макнілі 3, Пламлі 0, Салон 0.
Юта: Маркканен 29 + 7 підбирань, Джордж 25 + 7 передач, Хендрікс 14 + 7 підбирань, Михайлюк 3, Нуркіч 3 + 9 підбирань – старт; Сенсабо 7, Бейлі 6, Андерсон 5, Філіповські 4, Клейтон 4, Лав 3, Вільямс 0.
Клівленд – Атланта 117:109 (31:22, 19:30, 28:24, 39:33)
Клівленд: Мітчелл 37, Хантер 19 + 7 підбирань, Тайсон 18, Е. Моблі 14 + 8 підбирань, Ненс 2 – старт; Вейд 11, Болл 8, Портер 4 + 7 підбирань, Проктор 4, Брайант 0.
Атланта: Джонсон 23 + 13 підбирань, Деніелс 18, Александер-Уокер 16 + 5 втрат, Порзінгіс 15 + 12 підбирань, Різаше 8 – старт; Кеннард 15, Оконгву 7, Гуйє 4, Крейчі 3.
Нью-Йорк – Чикаго 128:116 (34:24, 34:36, 37:29, 23:27)
Нью-Йорк: Брансон 31, Анунобі 21, Таунс 20 + 15 підбирань, Бріджес 10 + 9 передач, Робінсон 0 – старт; Кларксон 15, Харт 14 + 9 підбирань, Шемет 9, Макбрайд 8, Ябуселе 0, Діавара 0, Дадьє 0, Колек 0.
Чикаго: Гідді 23 + 12 підбирань + 12 передач, Вучевич 17 + 14 підбирань, Джонс 15, Окоро 14, Бузеліс 14 + 7 підбирань – старт; Сміт 12, Вільямс 11, Хертер 7, Террі 3, Картер 0, Філіпс 0.
Фінікс – Сан-Антоніо 130:118 (31:24, 39:28, 32:26, 28:40)
Фінікс: Букер 28 + 13 передач + 5 втрат, Аллен 17, Данн 17, О’Ніл 11, Вільямс 7 + 7 підбирань – старт; Гіллеспі 15, Гудвін 11, Річардс 10, Брі 4, Ігодаро 4, Малуач 4, Флемінг 2, Хейс-Девіс 0.
Сан-Антоніо: Касл 26 + 7 підбирань, Барнс 13, Шемпені 9, Вембаньяма 9 + 9 підбирань + 4 блок-шоти + 6 втрат, Вассел 4 – старт; Джонсон 19, Харпер 12, Брайан 10, Мінікс 9, Маклафлін 3, Джонс-Гарсія 2, Інгрем 2, Бійомбо 0.
Лейкерс – Маямі 130:120 (43:36, 34:27, 25:35, 28:22)
Лейкерс: Дончич 29 + 11 підбирань + 10 передач + 5 втрат, Рівз 26 + 11 передач, Хатімура 15, Хейс 15, Смарт 11 – старт; Ларевіа 25 + 8 підбирань, Вандербілт 4, Кнехт 3, Джеймс-молодший 2.
Маямі: Ларссон 17 + 6 передач, Адебайо 17 + 8 підбирань, Віггінс 15 + 9 підбирань, Мітчелл 8 + 8 передач, Уейр 7 – старт; Хакес 31 + 8 підбирань, Йович 9, Фонтеккьо 9, Сміт 7.