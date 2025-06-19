Олег Гончар

Родина Басс уклала угоду про продаж контрольного пакета акцій баскетбольного клубу Лос-Анджелес Лейкерс Марку Волтеру, генеральному директору TWG Global, повідомляють джерела ESPN.

За оцінками, вартість угоди становить рекордні 10 мільярдів доларів, що робить її найдорожчим продажем клубу в історії спорту.

Джинні Басс, яка очолює клуб із 2013 року після смерті свого батька Джеррі Басса, залишиться головою правління Лейкерс і після завершення угоди. Марк Волтер, який став акціонером команди у 2021 році, отримав право першочергового викупу контрольного пакета.

Окрім Лейкерс, бізнесмен володіє іншими спортивними активами, зокрема бейсбольною командою Лос-Анджелес Доджерс, жіночою баскетбольною командою Лос-Анджелес Спаркс та майбутньою командою Формули-1 Кадилак.

Лейкерс належали родині Басс із 1979 року, коли Джеррі Басс придбав франшизу за 67,5 мільйона доларів.