Лейкерс упевнено обіграв Сакраменто, Оклахома здолала Філадельфію, поразка Голден Стейт
Мемфіс програв Вашингтону, Бостон поступився Портленду
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Оклахома-Сіті — Філадельфія — 129:104 (32:29, 32:33, 38:24, 27:18)
Оклахома: Холмгрен (29 + 9 підбирань + 4 блок-шоти + 6 втрат), Гілджес-Александер (27), Джейлен Вільямс (14 + 6 передач), Хартенштайн (5), Дорт (3) – старт; Віггінс (15), Мітчелл (13), Воллес (9), Карузо (7), Карлсон (4), К. Вільямс (3), Джо (0), Янгблад (0).
Філадельфія: Максі (28), Джордж (12), Еджкомб (10), Драммонд (4), Барлоу (2) – старт; Граймс (13), Едвардс (12), Бона (11 + 8 підбирань + 4 блок-шоти), Маккейн (10), Вокер (2).
Торонто — Голден Стейт — 141:127 OT (33:29, 32:35, 31:36, 26:22, 19:5)
Торонто: Куіклі (27 + 7 передач + 5 втрат), Інгрем (26 + 6 передач), Барнс (23 + 25 підбирань + 10 передач), Барретт (12 + 7 підбирань), Агбаджі (10) - старт; Волтер (18), Мамукелашвілі (13), Шед (8 + 8 передач), Дік (4), Темпл (0), Беттл (0), Мобо (0).
Голден Стейт: Каррі (39), Др. Грін (21 + 7 передач), Батлер (19), Піст (8), Муді (3) – старт; Подземскі (13), Річард (10 + 7 підбирань + 5 перехоплень), Хорфорд (7 + 7 підбирань), Пейтон II (4), Хілд (3).
Вашингтон — Мемфіс — 116:112 (25:27, 35:32, 24:29, 32:24)
Вашингтон: Сарр (20 + 9 підбирань + 6 блок-шотів), Макколлум (16), Джонсон (14), Кулібалі (14 + 8 підбирань), Міддлтон (10) - старт; Беглі (14 + 7 підбирань), Керрінгтон (12 + 7 передач + 8 втрат), Шемпені (10 + 12 підбирань), Бренем (6), Воткінс (0), Райлі (0).
Мемфіс: Джарен Джексон (31 + 8 підбирань + 4 блок-шоти), Морант (21 + 7 передач), Альдама (14 + 10 підбирань + 5 перехоплень), Кауард (11), Веллс (11 + 7 підбирань) - старт; Спенсер (8+7 передач), Джексон (5), Колдвелл-Поуп (4), Колоко (4+7 підбирань), Проспер (3).
Портленд — Бостон — 114:108 (31:30, 24:33, 31:22, 28:23)
Портленд: Шарп (26), Авдія (24 + 7 підбирань + 10 передач + 5 втрат), Камара (20), Клінган (18 + 18 підбирань), Мюррей (5) – старт; Лав (18+5 втрат), Ян Ханьсень (3), Рупер (0), Сіссоко (0).
Бостон: Браун (37 + 7 підбирань + 6 втрат), Вайт (12 + 5 перехоплень), Кета (11 + 8 підбирань), Прітчард (9), Волш (5) - старт; Саймонс (13), Гонсалес (13), Гарза (5), Хаузер (3), Шайєрман (0).
Кліпперс — Детройт — 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30)
Кліпперс: Леонард (55 + 11 підбирань + 5 перехоплень), Харден (28 + 7 передач), Батюм (12), Б. Лопес (7 + 7 підбирань), Данн (5) – старт; Д. Джонс (3), Нідерхойзер (2), Міллер (0), Сендерс (0).
Детройт: Каннінгем (27 + 9 передач), Дюрен (18 + 14 підбирань), Харріс (6), Томпсон (6), Д. Робінсон (5) – старт; Айві (11), Стюарт (8), Грін (7), Леверт (4), Холланд (4), Рід (3), Дженкінс (0).
Лейкерс — Сакраменто — 125:101 (30:24, 38:29, 31:27, 26:21)
Лейкерс: Дончич (34 + 7 передач + 5 втрат), Джеймс (24), Хачімура (12), Ейтон (11 + 11 підбирань), Смарт (0) – старт; Сміт (21), Ларевія (11), Вандербілт (5), Кнехт (3), Тьєро (2), Клебер (2), Джеймс-молодший (0), Тіммі (0).
Сакраменто: Дерозан (22), Рейно (16 + 10 підбирань), Вестбрук (13 + 6 втрат), Ачіува (5), Елліс (2) – старт; Шрьодер (11+7 передач), Монк (11), Кліффорд (11), Кардуелл (7+7 підбирань), Макдермотт (3).