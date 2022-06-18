Уестбрук продовжить захищати кольори «Лейкерс»
«Лейкерс» зацікавлені в підписанні Бредлі Била
Клуб з Каліфорнії має намір використовувати контракт Уестбрука в потенційної угоді
«Лейкерс» зацікавлені в підписанні атакуючого захисника «Вашингтона» Бредлі Била цього літа.
Клуб з Каліфорнії має намір використовувати закінчується контракт розігруючого Расселла Уестбрука і піки першого раунду на драфті 2027 і 2029 років в потенційної угоді, повідомляє The Ringer.
«Портленд» зацікавлений в послугах Бредлі Біла.
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