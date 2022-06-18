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Хокей. Ліга чемпіонів. Клагенфурт - Донбас

«Лейкерс» зацікавлені в підписанні Бредлі Била

Клуб з Каліфорнії має намір використовувати контракт Уестбрука в потенційної угоді
Баскетбол НБА
22:50
«Лейкерс» зацікавлені в підписанні Бредлі Била

«Лейкерс» зацікавлені в підписанні атакуючого захисника «Вашингтона» Бредлі Била цього літа.

Клуб з Каліфорнії має намір використовувати закінчується контракт розігруючого Расселла Уестбрука і піки першого раунду на драфті 2027 і 2029 років в потенційної угоді, повідомляє The Ringer.

«Портленд» зацікавлений в послугах Бредлі Біла.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Вашингтон Уізардс

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