Лейкерс завдяки Дончичу та Леброну здолав Новий Орлеан, Сан-Антоніо програв Мемфісу
Сакраменто поступився Далласу, Клівленд здолав Індіану
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон — Орландо 120:112 (30:29, 32:21, 39:37, 19:25)
Вашингтон: Макколлум (27), Сарр (23 + 8 підбирань + 4 блок-шоти), Кулібалі (14 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Міддлтон (11 + 7 підбирань), Джонсон (6) – старт; Шемпені (17), Беглі (12), Керрінгтон (6), Райлі (4), Бренем (0), Джонсон (0).
Орландо: Бейн (15), Банкеро (14), і Сілва (13), Блек (6), Картер (2 + 7 підбирань) – старт; Річардсон (20), Бітадзе (10), Ховард (10), Пенда (10), Айзек (9 + 8 підбирань), Джонс (3), Кейн (0).
Індіана — Клівленд 116:120 (28:22, 32:31, 33:31, 23:36)
Індіана: Сіакам (22), Хафф (20), Нембхард (15 + 11 передач), Несміт (14 + 8 підбирань), Ферфі (9 + 11 підбирань) – старт; Поттер (11), Вокер (10), Макконнелл (7+6 передач), Шеппард (6), Томпсон (2).
Клівленд: Гарленд (29 + 6 передач), Е. Моблі (20), Меррілл (19), Аллен (19 + 12 підбирань), Вейд (3) – старт; Хантер (12 + 9 підбирань + 5 втрат), Портер (8 + 9 підбирань + 9 передач), Томлін (7), Тайсон (3).
Мемфіс — Сан-Антоніо 106:105 (21:31, 25:23, 36:27, 24:24)
Мемфіс: Спенсер (21 + 8 підбирань + 8 передач), Джарен Джексон (21 + 9 підбирань + 6 втрат), Лендейл (19 + 9 підбирань), Веллс (8), Джексон (2 + 7 підбирань) – старт; В. Вільямс (15), Альдама (10 + 9 підбирань), Колдвелл-Поуп (6), Колоко (4), Смолл (0).
Сан-Антоніо: Шемпені (23 + 8 підбирань), Касл (15 + 8 підбирань + 5 втрат), Фокс (9 + 8 передач), Корнет (4 + 7 підбирань), Барнс (2) – старт; Вембаньяма (30), К. Джонсон (13), Харпер (4), Маклафлін (3), Сохан (2), Браян (0), Олінік (0).
Міннесота — Маямі 122:94 (27:29, 34:25, 32:23, 29:17)
Міннесота: Едвардс (26), Макденіелс (19), Рендл (15 + 11 підбирань), Гобер (13 + 17 підбирань), Дівінченцо (12) – старт; Рід (14), Хайленд (6), Беранже (6), Міллер (6), Конлі (3), Кларк (2), Інглс (0), Джузенг (0), Діллінгем (0).
Маямі: Пауелл (21), Віггінс (10), Адебайо (7 + 11 підбирань), Вейр (7 + 11 підбирань), Мітчелл (4 + 9 передач) – старт; Хірро (17+9 підбирань), Йович (9), Ларссон (7), Якучіоніс (5), Гарднер (4), Сміт (3), Джонсон (0), Фонтеккйо (0).
Новий Орлеан — Лейкерс 103:111 (25:29, 29:22, 32:28, 17:32)
Новий Орлеан: Мерфі (42), Вільямсон (15), Квін (10 + 13 підбирань + 8 передач), Фірс (9), Джонс (3) – старт; Міссі (8+7 підбирань), Маткович (6), Піві (5), Альварадо (5+6 передач), Пул (0).
Лейкерс: Дончич (30 + 10 передач + 5 втрат), Джеймс (30 + 8 підбирань + 8 передач), Ейтон (18 + 11 підбирань), Смарт (13), Ларевія (5) – старт; Вандербілт (7 + 8 підбирань), Кнехт (6), Хейс (2), Сміт (0).
Сакраменто — Даллас 98:100 (35:25, 23:21, 20:30, 20:24)
Сакраменто: Дерозан (21 + 7 передач), Лавін (20), Рейно (14 + 9 підбирань), Вестбрук (11), Ачіува (9 + 9 підбирань) – старт; Шрьодер (11+8 передач), Елліс (5), Кардуелл (4+9 підбирань), Кліффорд (3), Макдермотт (0).
Даллас: Флегг (20 + 9 підбирань + 6 передач), Девіс (19 + 17 підбирань), Маршалл (15 + 7 підбирань), Крісті (11), Геффорд (10 + 12 підбирань) – старт; Вільямс (18), Томпсон (6), Калеб Мартін (1), Нембхард (0).