Лейкерс здолали Філадельфію, Оклахома не помітила Юту, Голден Стейт розбив Чикаго
Денвер переміг Шарлотт, Бостон обіграв Торонто
29 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Нью-Йорк – Орландо 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27)
Нью-Йорк: Брансон 30 + 9 передач, Анунобі 21 + 7 підбирань, Харт 17 + 12 підбирань, Бріджес 12 + 7 передач, Робінсон 6 + 13 підбирань – старт; Ябуселе 8, Хукпорті 6+7 підбирань, Макбрайд 4, Колек 2, Кларксон 0, Діавара 0, Евбуомван 0.
Орландо: Саггс 17, Бейн 16, Банкеро 16, Картер 8 + 7 підбирань, Ф. Вагнер 7 – старт; Блек 14 + 11 підбирань, Річардсон 8, Джонс 6, Айзек 4, Бітадзе 2, Пенда 2, Ховард 0, да Сілва 0.
Торонто – Бостон 113:121 (26:34, 33:43, 32:20, 22:24)
Торонто: Інгрем 30, Барнс 18 + 11 підбирань + 8 передач, Куїклі 11, Пелтль 10, Уолтер 0 – старт; Мамукелашвілі 14, Агбаджі 11, Лоусон 10, Шед 9, Дік 0, Мюррей-Бойлс 0, Мартін 0.
Бостон: Браун 30 + 8 підбирань, Уайт 27 + 5 втрат, Прітчард 15 + 6 передач, Кета 11 + 11 підбирань, Уолш 9 – старт; Саймонс 12, Хаузер 9, Гонсалес 5, Майнотт 3, Шайєрман 0.
Мемфіс – Портленд 119:96 (40:20, 26:26, 26:32, 27:18)
Мемфіс: Веллс 16, Іді 12 + 10 підбирань + 6 втрат, Кауард 11, Джарен Джексон 6, В Вільямс 5 – старт; Альдама 22 + 7 підбирань, Колдуелл-Поуп 16, Лендейл 15 + 8 підбирань, Спенсер 12 + 6 передач, Кончар 2, Проспер 2, Машак 0.
Портленд: Грант 21 + 7 підбирань, Авдія 17 + 7 підбирань + 7 передач + 5 втрат, Камара 13, Сіссоко 6, Ян Ханьсен 4 – старт; Шарп 17+6 втрат, Ріт 12, Лав 4, Мюррей 2, Кук 0, Рупер 0.
Шарлотт – Денвер 106:115 (34:34, 24:23, 23:30, 25:28)
Шарлотт: Бріджес 24 + 9 підбирань + 8 передач, Міллер 17 + 5 втрат, Сімпсон 16, Кніппел 14, Колкбреннер 6 – старт; Макнілі 13, Джеймс 7, Салон 5, Пламлі 4, Рівс 0.
Денвер: Дж. Мюррей 34, Йокіч 28 + 9 підбирань + 11 передач, Вотсон 10 + 8 підбирань, К. Джонсон 8, Джонс 8 – старт; Хардуей 14, Валанчюнас 8, Пікетт 5, Б. Браун 0.
Чикаго – Голден Стейт 91:123 (25:38, 21:22, 30:27, 15:36)
Чикаго: Гідді 18, Бузеліс 16, Уайт 12, Вучевич 9, Досунму 4 – старт; Картер 13, Філліпс 5, Террі 4, Флауерс 4, Коллінз 3, Вільямс 3, Олбрич 0, Міллер 0.
Голден Стейт: Батлер 19 + 8 підбирань + 6 передач, Пост 19, Спенсер 12 + 6 передач, Хілд 9 + 7 підбирань, Річард 9 – старт; Підземські 21 + 8 підбирань + 7 передач, Мелтон 13, Муді 11, Сантос 6 + 7 підбирань, Джексон-Девіс 4, Пейтон II 0.
Філадельфія – Лейкерс 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25)
Філадельфія: Максі 28 + 7 підбирань + 9 передач, Ембіїд 16 + 7 підбирань, Еджкомб 15, Джордж 12, Барлоу 7 – старт; Драммонд 11 + 12 підбирань, Маккейн 8, Граймс 7 + 8 підбирань, Уокер 4.
Лейкерс: Дончич 31 + 15 підбирань + 11 передач + 5 втрат, Джеймс 29 + 7 підбирань + 6 передач, Хатімура 17, Ейтон 14 + 12 підбирань, Рівз 11 – старт; Ларевіа 4, Вінсент 3, Хейс 3, Тьєро 0, Вандербілт 0.
Юта – Оклахома-Сіті 101:131 (20:45, 28:29, 23:32, 30:25)
Юта: Філіповські 21 + 10 підбирань, Бейлі 13, Джордж 8 + 6 втрат, Нуркіч 7 + 8 підбирань, Михайлюк 6 – старт; Хендрікс 20, Клейтон 20 + 9 передач, Вільямс 4, Сенсабо 2, Коллієр 0, Лав 0.
Оклахома-Сіті: Джейлен Вільямс 25 + 8 передач, Холмгрен 25 + 9 підбирань, Мітчелл 7, Уоллес 6 + 5 перехоплень, Джейлін Вільямс 5 – старт; Віггінс 19, Дженг 14, Карлсон 13, К. Вільямс 11 + 7 підбирань + 6 передач, Барнхайзер 3, Янгблад 3.
