Лейкерс здолали Новий Орлеан, Х’юстон не залишив шансів Портленду, Голден Стейт переміг Сан-Антоніо
Нікс виграли у Маямі, Міннесота виявилась сильнішою за Сакраменто
близько 1 години тому
НБА. Внутрішньосезонний турнір
Схід, група B
Орландо – Бруклін 105:98 (27:36, 27:22, 25:24, 26:16)
Орландо: Ф. Вагнер (25), да Сілва (22 + 9 підбирань), Бейн (19), Саггс (14 + 7 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Картер (7) — старт; Бітадзе (6 + 8 підбирань), Ховард (6), Айзек (4), Блек (2), Кейн (0), Джонс (0).
Бруклін: Портер (24 + 11 підбирань + 7 передач), Клекстон (13), Менн (12), Клауні (12), Дьомін (8) — старт; З. Вільямс (15), Пауелл (6), Шарп (4), Мартін (4).
Детройт – Філадельфія 114:105 (28:27, 35:27, 25:36, 26:15)
Детройт: Грін (21 + 9 підбирань), Дженкінс (19 + 8 передач), Д. Робінсон (15), Рід (10 + 8 підбирань), Холланд (9) — старт; Стюарт (14 + 7 підбирань), Леверт (14 + 6 передач), Ланір (6), Мур (4), Клінтман (2).
Філадельфія: Максі (31 + 7 підбирань), Еджкомб (18 + 7 підбирань), Драммонд (12 + 11 підбирань), Вотфорд (5), Убре (3) — старт; Едвардс (13), Барлоу (10 + 8 підбирань), Граймс (9), Бона (2), Вокер (2).
Турнірне становище:
Детройт — 2-0
Орландо — 2-0
Бостон — 1-1
Бруклін — 0-2
Філадельфія — 0-2
Схід, група C
Нью-Йорк – Маямі 140:132 (32:35, 46:33, 32:36, 30:28)
Нью-Йорк: Таунс (39 + 11 підбирань), Бріджес (15 + 7 перехоплень), Макбрайд (9), Анунобі (2), Робінсон (0 + 10 підбирань) — старт; Шемет (36), Кларксон (24), Харт (12 + 12 підбирань + 10 передач), Ябуселе (3), Хукпорті (0).
Маямі: Пауелл (38), Віггінс (15 + 7 підбирань), Вейр (15 + 10 підбирань), Ларссон (14), Мітчелл (11 + 11 передач) — старт; Хакес (23 + 9 підбирань + 7 передач), Фонтеккйо (9), Сміт (4), Йович (3), Джонсон (0).
Мілвокі – Шарлотт 147:134 OT (34:33, 27:36, 42:29, 26:31, 18:5)
Мілвокі: Кузма (29 + 10 підбирань), Я. Адетокумбо (25 + 7 підбирань + 18 передач + 7 втрат), Роллінз (20 + 8 підбирань), Тернер (18), Грін (13) — старт; Портіс (12), Г. Харріс (10), Ентоні (10), Трент (8), Сімс (2), Джексон (0), Сірс (0).
Шарлотт: Бріджес (32 + 7 підбирань), Кніппел (32), Болл (16 + 10 передач), Діабате (15 + 11 підбирань), Джеймс (12 + 7 підбирань + 5 перехоплень) — старт; Секстон (14), Менн (9 + 7 підбирань + 7 передач), Пламлі (4), Рівс (0), Коннотон (0).
Турнірне становище:
Мілвокі — 2-0
Маямі — 1-1
Чикаго — 1-1
Нью-Йорк — 1-1
Шарлотт — 0-2
Захід, група A
Міннесота – Сакраменто 124:110 (35:30, 26:31, 31:30, 32:19)
Міннесота: Едвардс (30), Рендл (26 + 11 підбирань), Дівінченцо (20), Макденіелс (13), Гобер (11 + 8 підбирань) — старт; Рід (12 + 12 підбирань), Конлі (6), Кларк (5), Міллер (1), Хайленд (0), Джузенг (0), Беранже (0), Діллінгем (0).
Сакраменто: Сабоніс (34 + 11 підбирань), Лавін (25), Вестбрук (13 + 10 підбирань + 14 передач + 6 втрат), Дерозан (6), Ачіува (4) — старт; Шрьодер (14 + 6 передач), Елліс (9), Юбенкс (5), Монк (0), Кліффорд (0).
Турнірний стан:
Міннесота — 2-0
Фінікс — 1-0
Оклахома — 1-0
Сакраменто — 0-2
Юта — 0-2
Захід, група B
Новий Орлеан – Лейкерс 104:118 (25:35, 27:30, 25:30, 27:23)
Новий Орлеан: Мерфі (35 + 7 підбирань + 6 втрат), Фірс (19 + 7 перехоплень), Джонс (13), Бей (11 + 7 підбирань + 7 передач), Луні (2) — старт; Квін (9 + 10 підбирань + 5 втрат), Альварадо (8), Маткович (4), Хоукінс (3), Міссі (0), Піві (0).
Лейкерс: Рівз (31 + 7 передач), Дончич (24 + 7 підбирань + 12 передач), Ейтон (20 + 16 підбирань), Хачімура (14), Смарт (13) — старт; Ларевіа (6), Кнехт (5), Вандербілт (3), Хейс (2).
Даллас – Кліпперс 127:133 OT (31:34, 24:28, 31:31, 28:21, 9:9, 4:10)
Даллас: Маршалл (28 + 8 підбирань), Флегг (16), Крісті (10 + 7 підбирань), Геффорд (10 + 8 підбирань), Вільямс (7) — старт; Рассел (28 + 7 втрат), Томпсон (13), Сіссе (9), Лайвлі (4), Калеб Мартін (2).
Кліпперс: Харден (41 + 14 підбирань + 11 передач), Зубац (27 + 11 підбирань + 5 втрат), Д. Джонс (15), Данн (9), Коллінз (8) — старт; Богданович (21), Батюм (7), Сендерс (3), Міллер (2), Б. Лопес (0).
Турнірне становище:
Лейкерс — 2-0
Кліпперс — 1-0
Мемфіс — 1-1
Даллас — 0-1
Новий Орлеан — 0-2
Захід, група C
Хʼюстон – Портленд 140:116 (41:32, 28:28, 36:31, 35:25)
Хʼюстон: Дюрент (30), Шенгюн (25 + 10 підбирань + 9 передач), Сміт (22), Томпсон (19), Окоги (11) — старт; Шеппард (13), А. Холідей (10), Адамс (5 + 11 підбирань), Ісон (3), Капела (2), Девісон (0), Тейт (0), Грін (0).
Портленд: Авдія (22 + 10 підбирань + 7 втрат), Шарп (19 + 8 підбирань), Камара (16), Холідей (13 + 6 передач), Клінган (9 + 8 підбирань) — старт; Грант (13), Ріт (5), Лав (5), Мюррей (5), Р. Вільямс (4), Сіссоко (4), Рупер (1).
Сан-Антоніо – Голден Стейт 108:109 (20:18, 25:29, 34:30, 29:32)
Сан-Антоніо: Вембаньяма (26 + 12 підбирань), Фокс (24 + 10 передач), Касл (13 + 9 підбирань + 6 передач), Вассел (11), Барнс (7) — старт; Шемпені (14), Сохан (5), К. Джонсон (4), Корнет (4).
Голден Стейт: Каррі (49), Батлер (21 + 8 підбирань), Річард (10), Др. Грін (6 + 8 підбирань + 8 передач), Муді (4) — старт; Подземскі (10), Пейтон II (6), Пост (3), Хілд (0), Хорфорд (0).
Турнірне становище:
Портленд — 1-1
Сан-Антоніо — 1-1
Денвер — 1-1
Хʼюстон — 1-1
Голден Стейт — 1-1