Лейкерс здолали Новий Орлеан, Оклахома перемогла Портленд, Юта програла Х'юстону
Клівленд програв Бостону, Сан-Антоніо поступились Міннесоті
38 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Х’юстон — Юта — 129:101 (30:21, 37:27, 31:20, 31:33)
Юта: Бейлі 19, Маркканен 18 + 8 підбирань, Нуркич 14 + 9 передач, Михайлюк 11, Джордж 0 + 8 втрат – старт; Філіповскі 12 + 8 підбирань, Сенсабо 10, Клейтон 8, Андерсон 7, Коллієр 2.
Х’юстон: Шенгюн 27, Дюрант 25 + 7 підбирань, Сміт 15, Шеппард 9, Томпсон 5 + 8 підбирань + 9 передач – старт; Адамс 13 + 12 підбирань, А. Холідей 11, Тейт 7, Окогі 7, Капела 6, Грін 4, Девісон 0.
Бостон — Клівленд — 117:115 (28:26, 30:25, 32:28, 27:36)
Клівленд: Е. Моблі 27 + 14 підбирань, Гарленд 21 + 8 передач, Мітчелл 18 + 7 підбирань + 8 передач + 5 втрат, Тайсон 17, Хантер 8 – старт; Проктор 8, Томлін 7, Портер 4, Уейд 3, Брайант 2.
Бостон: Прітчард 42, Браун 19 + 12 підбирань + 11 передач + 6 втрат, Уолш 14 + 11 підбирань, Тіллман 9, Хаузер 7 – старт; Саймонс 18, Шайерман 5, Гонсалес 3, Вільямс 0, Майнотт 0.
Нью-Йорк — Торонто — 116:94 (41:22, 18:30, 34:25, 23:17)
Нью-Йорк: Таунс 22 + 8 підбирань, Харт 20 + 12 підбирань + 7 передач, Брансон 18 + 7 передач, Макбрайд 14, Бріджес 14 – старт; Кларксон 13, Ябуселе 7, Колек 6, Робінсон 2 + 15 підбирань, Хукпорті 0, Діавара 0, Евбуомван 0.
Торонто: Квіклі 19 + 8 передач, Барнс 18, Інгрем 14 + 5 втрат, Уолтер 7, Беттл 4 – старт; Мюррей-Бойлс 11 + 8 підбирань, Мамукелашвілі 9 + 7 підбирань, Агбаджі 6, Дік 2, Шед 2, Мобо 2, Гепберн 0.
Оклахома-Сіті — Портленд — 123:115 (24:19, 30:36, 31:32, 38:28)
Портленд: Авдія 31 + 19 підбирань + 10 передач, Камара 19 + 8 підбирань, Грант 18, Мюррей 13, Сіссоко 5 – старт; Лав 12, Р. Вільямс 7 + 9 підбирань, Шарп 7, Рупер 3, Ріт 0, Ян Ханьсен 0.
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 26, Холмгрен 19 + 9 підбирань, Джейлен Вільямс 16 + 8 підбирань, Дорт 10, Воллес 3 – старт; Мітчелл 17, Джо 15, К. Вільямс 8, Віггінс 5, Джейлін Вільямс 4.
Атланта — Філадельфія — 142:134 2OT (25:29, 32:29, 26:31, 32:26, 11:11, 16:8)
Філадельфія: Максі 44 + 7 підбирань + 9 передач + 6 втрат, Ембіід 18, Джордж 16 + 7 підбирань + 5 перехоплень, Барлоу 10, Еджкомб 7 – старт; Граймс 28 + 10 підбирань, Маккейн 5, Бона 4, Драммонд 2, Едвардс 0.
Атланта: Джонсон 41 + 14 підбирань + 7 передач + 6 втрат, Александер-Уокер 34 + 8 підбирань + 7 передач, Деніелс 17 + 9 підбирань + 8 передач, Рісаше 12, Оконгву 10 + 13 підбирань + 6 передач – старт; Гуйє 13, Воллес 8, Крейчі 5, Кеннард 2, Ньюелл 0.
Міннесота — Сан-Антоніо — 125:112 (32:37, 29:25, 28:31, 36:19)
Міннесота: Едвардс 32 + 6 передач + 7 втрат, Рендл 22 + 12 передач, Дівінченцо 18, Макденіелс 13, Гобер 8 + 8 підбирань – старт; Рід 15, Кларк 8, Конлі 5, Шеннон 4, Хайленд 0, Джузенг 0, Міллер 0, Діллінгем 0.
Сан-Антоніо: Фокс 25, Васселл 22, Корнет 6, Барнс 5, Шемпені 5 – старт; К. Джонсон 22 + 8 підбирань, Харпер 17, Олінік 7, Сохан 2, Бійомбо 1, Джонс-Гарсія 0, Брайан 0, Уотерс 0.
Мемфіс — Сакраменто — 115:107 (31:35, 31:24, 21:28, 32:20)
Сакраменто: Дерозан 23, Лавін 19, Мюррей 12 + 5 перехоплень, Юбенкс 4, Вестбрук 3 + 7 передач – старт; Монк 21 + 6 передач, Ачіува 11 + 7 підбирань, Рейно 9, Кліффорд 5, Елліс 0.
Мемфіс: Айді 32 + 17 підбирань + 5 блок-шотів + 5 втрат, Веллс 15, Джарен Джексон 13, Кауард 10 + 7 підбирань, В. Вільямс 2 + 7 передач – старт; Спенсер 16, Колдуелл-Поуп 13 + 5 втрат, Альдама 7, Лендейл 5, Кончар 2.
Лейкерс — Новий Орлеан — 133:121 (46:27, 31:30, 35:31, 29:25)
Лейкерс: Дончич 34 + 12 підбирань + 7 передач, Рівз 33 + 8 передач + 5 втрат, Ейтон 22 + 12 підбирань + 4 блок-шоти, Хачімура 14, Вінсент 6 – старт; Ларевіа 10, Хейс 8, Кнехт 4, Клебер 2, Тьєро 0.
Новий Орлеан: Макгауенс 23 + 7 підбирань, Бей 22 + 11 підбирань, Фірс 21, Куїн 15 + 7 підбирань, Міссі 2 – старт; Піві 13, Альварадо 12, Александер 7, Луні 6.
