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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

«Лейкерс» змогли здолати «Мілуокі», «Х'юстон» вирвав перемогу у «Фінікса»

«Майамі» в овертаймі дотиснув «Бостон»
Баскетбол НБА
08:17
«Лейкерс» змогли здолати «Мілуокі», «Х'юстон» вирвав перемогу у «Фінікса»
«Мілуокі» – «Лейкерс» / Фото - sportsnet.ca
НБА. Регулярний чемпіонат

«Шарлотт» – «Вашингтон» 117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)

«Бостон» – «Майамі» 116:120 OT (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)




«Клівленд» – «Орландо» 107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)

«Атланта» – «Денвер» 117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)

«Мілуокі» – «Лейкерс» 129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)




«Бруклін» – «Торонто» 114:105 (41: 17, 31:32, 21:23, 21:33)

«Мемфіс» – «Філадельфія» 117:109 (29:30, 35:24, 28:22, 25:33)

«Сан-Антоніо» – «Новий Орлеан» 99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)

«Юта» – «Індіана» 139:119 (35: 24, 40:35, 26:22, 38:38)

«Фінікс» – «Х'юстон» 121:122 (36: 27, 28:30, 32:29, 25:36)




«Голден Стейт» – «Чикаго» 119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)
Володимир Кириченко
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Теги

Результати (НБА) Регулярний чемпіонат (НБА)

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