Данк Гріна очолив топ-5 моментів єдиного матчу дня в НБА
«Лейкерс» змогли здолати «Мілуокі», «Х'юстон» вирвав перемогу у «Фінікса»
«Майамі» в овертаймі дотиснув «Бостон»
«Мілуокі» – «Лейкерс» / Фото - sportsnet.caНБА. Регулярний чемпіонат
«Шарлотт» – «Вашингтон» 117:116 (36:31, 38:28, 33:29, 10:28)
«Бостон» – «Майамі» 116:120 OT (27:27, 35:32, 25:22, 23:29, 6:10)
«Клівленд» – «Орландо» 107:96 (27:25, 27:22, 28:17, 25:32)
«Атланта» – «Денвер» 117:109 (28:25, 32:21, 30:35, 27:28)
«Мілуокі» – «Лейкерс» 129:133 (31:33, 27:33, 39:35, 32:32)
«Бруклін» – «Торонто» 114:105 (41: 17, 31:32, 21:23, 21:33)
«Мемфіс» – «Філадельфія» 117:109 (29:30, 35:24, 28:22, 25:33)
«Сан-Антоніо» – «Новий Орлеан» 99:117 (24:26, 28:23, 19:32, 28:36)
«Юта» – «Індіана» 139:119 (35: 24, 40:35, 26:22, 38:38)
«Фінікс» – «Х'юстон» 121:122 (36: 27, 28:30, 32:29, 25:36)
«Голден Стейт» – «Чикаго» 119:111 (35:33, 28:19, 33:30, 23:29)
Коментарі 0