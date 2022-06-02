Липовий: «Віддамо всі сили, щоб виграти у «Хапоеля»
Липовий: «Лень сказав, що точно буде грати на чемпіонаті Європи»
Захисник німецького «Бонна» – про участь українських гравців НБА за національну команду
21:55
Олександр Липовий / Фото - ФБУУкраїнський захисник німецького «Бонна» Олександр Липовий в ефірі Instagram-паблика Ukrainian Basketball розповів про можливість участі центрового «Сакраменто» Олексія Леня в матчах за збірну України в 2022 році.
«Я розмовляв з Ленем і він сказав, що точно буде на чемпіонаті Європи. Я не знаю щодо вікон і кваліфікації на чемпіонат світу в кінці серпня, але Льоша мені сказав, що точно приїде на чемпіонат Європи .
«За Святу (Михайлюку). Я думаю, що йому буде навіть легше адаптуватися, тому що він в Україні пограв трохи довше, ніж Льоша, і в збірній, мені здається, він був побільше, ніж Льоша, тому більшість гравців знає. Та й Льоха, я думаю, швидко адаптується ».
«У нас немає якихось складних моментів, щоб гравці адаптувалися. Думаю, що всі гравці будуть один-другу допомагати і гравці будуть себе легше відчувати і н майданчику і поза нею».
Нагадаємо, що Євробаскет-2022 пройде з 1 по 18 вересня.
Відзначимо, що головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс розраховує, що гравці НБА Святослав Михайлюк і Олексій Лень допоможуть команді в кваліфікації чемпіонату світу.
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