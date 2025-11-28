Форвард збірної України Олександр Липовий висловився про перемогу над Грузією у кваліфікації чемпіонату світу-2027. Українця цитує Суспільне Спорт:

Перехопили ініціативу, бо ми грали швидко і не давали їхнім лідерам – Шенгелії, Шермадіні та Макфадену – виступити як у першій половині.

Швидка гра в транзиції. Якщо вільні кидки ми не забиваємо, тренер завжди каже: кидайте. Авжеж, сьогодні в мене трохи не пішла гра з триочкової лінії, але ми завжди продовжували кидати наші вільні кидки і наприкінці все ж закинули свої триочкові.

Насамперед хочу привітати команду, всі зіграли дуже добре, на 100% віддавалися. Дякую нашим Збройним силам, нашим уболівальникам, які прийшли сьогодні в Тбілісі та підтримували нас в Україні. Єгора Сушкіна (вітаю) з дебютом – я дуже задоволений, як він сьогодні грав.

Грати в Тбілісі за повних трибун дуже важко. Та я вважаю, що сьогодні була дуже гарна тактика: ми грали у швидкий баскетбол, (Грузія) не встигали повертатися назад, і Саша Ковляр гарно зробив усе, щоб ми сьогодні перемогли, грав дуже швидко. Ми влучали з дальніх кидків і забивали легкі кидки в транзиції.

Я знаю, що ми були аутсайдерами цього матчу. Завжди добре перемагати на виїзді. За два дні в нас дуже складна гра в Ризі (проти Данії). Треба відновитися і налаштовуватися на перемогу вже там.