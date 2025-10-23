Олег Гончар

Матч-відкриття 6 туру Євроліги між Маккабі Тель-Авіва та Реалом Мадрид став справжньою драмою на паркеті, оскільки в рівному протистоянні обидві команди були близькі до перемоги.

У підсумку Маккабі здобув перемогу з рахунком 92:91.

Мадридці розпочали впевнено матч, вигравши першу чверть з перевагою в 10 очок. Однак у другій чверті Маккабі перевернув гру, відправивши 40 очок у кошик суперника.

У другій половині матчу Реал відігрався та вийшов уперед, але наприкінці стався переломний момент. За чотири секунди до фінальної сирени Тамір Блатт влучив дальній кидок з восьми метрів, принісши перемогу тель-авівцям.

Найрезультативнішим у складі «Маккабі» став Кенан Вокер — 27 очок + 2 перехоплення.

Маккабі — Реал — 92:91 (17:27, 40:21, 19:26, 16:17)

Маккабі: Вокер 27 + 2 перехоплення, Соркін 21 + 6 підбирань, Бріссетт 18 + 5 підбирань, Блатт 12 + 9 передач, Ліф 9, Хоард 2, Кларк 2, Сантос 1

Реал: Хезонья 24 + 9 підбирань, Лайлз 16 + 10 підбирань, Кампаццо 14 + 5 передач, Гаруба 12, Маледон 11, Тавареш 6 + 5 підбирань, Крамер 3, Океке 3, Дек 2