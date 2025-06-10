Олег Гончар

Син ексчемпіона світу з боксу Віталія Кличка, 19-річний Максим Кличко, поділився історією свого захоплення баскетболом. Молодий спортсмен вже дебютував за дорослу збірну України з баскетболу, передає портал «Чемпіон».

Максим розповів, що почав із плавання та тенісу, але баскетбол захопив його під час пандемії COVID-19, коли сім’я жила в Англії.

«У Оксфорді кільця в парку стали моїм порятунком. Гра поступово затягнула, особливо коли я почав рости».

Максим відзначив, що переїзд до США для навчання дав поштовх, оскільки він отримав доступ до інфраструктури та висококласних тренерів, які допомогли йому прогресувати.

«Було важко наздогнати інших, але сезон у хайскулі вийшов непоганим».

Нагадаємо, Кличко-молодший розповів, що йому не подобається бокс.