Максим Кличко: «Спортивний досвід батька й дядька допомагає в усьому»

Олег Гончар

Максим Кличко, син Віталія Кличка та племінник Володимира Кличка, розповів як спортивний досвід сім’ї впливає на його баскетбольну кар’єру. Слова Кличка молодшого навів портал «Чемпіон».

«Звичайно, вони мені допомагають в усьому: менталітет, робота у тренажерній залі, правильне харчування, що робити у випадку травми, можуть підказати й підтримати у будь-якій ситуації, – тут сімейний спортивний досвід відіграє важливу роль.

Їхні приклади та поради допомагають налаштовуватися на матчі. Уся сім’я мене підтримує. Ми мріємо, що після завершення війни, усі зможуть зібратися на трибунах разом і побачити гру збірної України з моєю участю».

Максим увійшов до складу збірної U-20 на Євробаскет Дивізіону А.