Максим Кличко: «Я не можу бути в Україні, але роблю все можливе, щоб представляти її»
Центровий – про виступ за національну команду «синьо-жовтих»
близько 6 годин тому
Фото: ФБУ
Центровий Максим Кличко висловився про дебют за збірну України з баскетболу. Бігмена цитує basket.com.ua:
Дебют у збірній? Було божевіллям опинитися в команді після лише однієї кампанії U-20. Я усвідомлюю, що мені дуже пощастило, що я маю привілей. Я не можу бути в Україні, але роблю все можливе, щоб представляти її. Сподіваюся, що в майбутньому зможу досягти ще кращих результатів!
Також Максим зізнався, що ніколи не любив бокс.
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