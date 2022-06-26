Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
Легенда українського баскетболу Станіслав Медведенко
виставив на аукціон свої чемпіонські персні НБА сезону 2020/2021 та 2021/2022, які завоював у складі «Лейкерс». Про це баскетболіст повідомив в Instagram.
«Я виставляю на благодійний аукціон свої два чемпіонські персні. Вони для мене дуже цінні, але моменти цінніші за речі і зараз для мене важливіша перемога України і те, щоб українські діти асоціювали своє майбутнє з Україною.
З Миколою Васильковим ми відкрили фонд Сягай Небес і кошти з продажу підуть на реалізацію першочергових програм Фонду:
1. Реабілітація дітей, що вимушено зустрілись з війною.
2. Відновлення спортивної інфраструктури/обладнання зруйнованих українських шкіл.
Перша група виїжджає у табір на Закарпаття разом з Костянтином Кондратенком та Небокрай.club за тиждень, на другу, третю і четверту зміну потрібні кошти.
Потрібно 50 000 доларів, які і будуть стартові для покупців.
Тому поки ми організовуємо аукціон і я шукаю можливість виїхати в США на кілька днів – прошу допомагати фінансово. Подробиці тут».
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заробила збірна України з футболу на благодійних матчах.
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