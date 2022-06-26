Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
TOTAL COMBAT
12:15
Автоперегони. FIA World Touring Car Cup. Етап 3. Хунгароринг (Угорщина)

Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА

Українець за виручені кошти хоче допомогти українським дітям
Баскетбол НБА
08:36
Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
Станіслав Медведенко / Фото: Інтсаграм

Легенда українського баскетболу Станіслав Медведенко виставив на аукціон свої чемпіонські персні НБА сезону 2020/2021 та 2021/2022, які завоював у складі «Лейкерс». Про це баскетболіст повідомив в Instagram.

«Я виставляю на благодійний аукціон свої два чемпіонські персні. Вони для мене дуже цінні, але моменти цінніші за речі і зараз для мене важливіша перемога України і те, щоб українські діти асоціювали своє майбутнє з Україною.

З Миколою Васильковим ми відкрили фонд Сягай Небес і кошти з продажу підуть на реалізацію першочергових програм Фонду:

1. Реабілітація дітей, що вимушено зустрілись з війною.

2. Відновлення спортивної інфраструктури/обладнання зруйнованих українських шкіл.

Перша група виїжджає у табір на Закарпаття разом з Костянтином Кондратенком та Небокрай.club за тиждень, на другу, третю і четверту зміну потрібні кошти.

Потрібно 50 000 доларів, які і будуть стартові для покупців.

Тому поки ми організовуємо аукціон і я шукаю можливість виїхати в США на кілька днів – прошу допомагати фінансово. Подробиці тут».


Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заробила збірна України з футболу на благодійних матчах.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Станіслав Медведенко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Баскетбол

Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Збірна України
11:46
Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА
НБА
08:36
Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі
Україна в одне очко програла Португалії в товариському матчі
Збірна України
25 червня 23:02
Грегг Попович залишиться в «Сан-Антоніо» на наступний сезон
Грегг Попович залишиться в «Сан-Антоніо» на наступний сезон
НБА
25 червня 19:20
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Збірна України
25 червня 09:21
«Миколаїв» може зникнути з баскетбольної мапи України
«Миколаїв» може зникнути з баскетбольної мапи України
Суперліга
24 червня 15:18
Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна»
Ірвінг склав список команд, в які він готовий перейти з «Брукліна»
НБА
24 червня 09:40
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Збірна України
24 червня 09:38
«Нью-Йорк» обміняв Кембу Уокера в «Детройт»
«Нью-Йорк» обміняв Кембу Уокера в «Детройт»
НБА
24 червня 08:15
Всі новини

Популярні новини

«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Радченко не вдалося взяти реванш у Шпільки
Бокс Професійний бокс
19 червня 07:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
07:46
Всі новини