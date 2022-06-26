Медведенко виставив на благодійний аукціон чемпіонські персні НБА

Станіслав Медведенко / Фото: Інтсаграм

Легенда українського баскетболу Станіслав Медведенко виставив на аукціон свої чемпіонські персні НБА сезону 2020/2021 та 2021/2022, які завоював у складі «Лейкерс». Про це баскетболіст повідомив в Instagram.



З Миколою Васильковим ми відкрили фонд Сягай Небес і кошти з продажу підуть на реалізацію першочергових програм Фонду:

1. Реабілітація дітей, що вимушено зустрілись з війною.

2. Відновлення спортивної інфраструктури/обладнання зруйнованих українських шкіл.

Перша група виїжджає у табір на Закарпаття разом з Костянтином Кондратенком та Небокрай.club за тиждень, на другу, третю і четверту зміну потрібні кошти.

Потрібно 50 000 доларів, які і будуть стартові для покупців.

Тому поки ми організовуємо аукціон і я шукаю можливість виїхати в США на кілька днів – прошу допомагати фінансово. Подробиці тут».