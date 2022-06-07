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Менеджер збірної України з баскетболу: «У нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню»

Андрій Лебедєв – про підготовку команди до кваліфікаційних матчів ЧС-2023
Баскетбол Збірна України
13:24
Менеджер збірної України з баскетболу: «У нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню»
Андрій Лебедєв / Фото - ФБУ
Менеджер чоловічої баскетбольної збірної України Андрій Лебедєв в інтерв'ю прес-службі ФБУ розповів про підготовчий процес команди до матчів відбору на ЧС-2023 в умовах повномасштабної війни на території країни.

«Зараз в Ризі працює 14 гравців, чекаємо Санона, який завершив сезон і скоро приєднається до команди. 11 червня ми летимо в Італію, де до нас також приєднаються Пустовий, Лукашов, Липовий, Мішула і Петров. Петров і Липовий ще грають – вони приїдуть трохи пізніше, а решта будуть в команді 11 червня. На матчі відбору в команді залишиться 14 гравців, а в фінальну заявку, як зазвичай, увійдуть 12 баскетболістів. Також у нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню».


«Хлопці скучили один за іншим, збірна – це інша атмосфера, адже тут ти представляєш країну – особливо в цей час це важливо. Всі працюють добре, всі єдині в колективі і тренери задоволені процесом. Зі зрозумілих причин є певні нюанси в організаційному плані, але кому зараз легко. Немає нічого, що не можна вирішити. Я впевнений, що рішення про переїзд в Ригу під час війни, як показав час, було абсолютно правильним. Латвійці дуже сильно допомагають нашій збірній і федерації нашим дітям, причому на рівні державної підтримки. Ця допомога неоціненна».


«Що стосується Леня та Михайлюка, ми чекаємо їх. У них ще є час подумати і вони обіцяли на цьому тижні відповісти. Рішення про те, що вони зможуть зіграти, було прийнято вже в кінці травня, коли у них, ймовірно, був розписаний план індивідуальної підготовки. Їм потрібен час, щоб скорегувати свої плани ».


Нагадаємо, команда Айнарса Багатскіса зіграє в столиці Латвії проти Грузії (1 липня) і Іспанії (7 липня), а 4 липня на виїзді зустрінеться з командою Північної Македонії.

Нині українська збірна тренується в Латвії з 14 гравцями в складі.

Володимир Кириченко
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Новини: Баскетбол

Менеджер збірної України з баскетболу: «У нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню»
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