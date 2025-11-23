Мілуокі поступилося Детройту, Денвер програв Сакраменто
Мемфіс переміг Даллас, Орландо виграли у Нью-Йорка
близько 14 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Кліпперс 116:131 (30:38, 27:24, 25:34, 34:35)
Шарлотт: Кніппел (26), Міллер (21), Бріджес (19), Болл (18 + 7 передач), Колкбреннер (2) — старт; Секстон (18), Діабате (6 + 7 підбирань), Макнілі (3), Джеймс (3), Пітерсон (0), Пламлі (0), Коннотон (0).
Кліпперс: Харден (55 + 7 передач), Зубац (18 + 9 підбирань + 6 передач), Сендерс (11), Коллінз (10 + 7 підбирань), Данн (6 + 6 передач) — старт; Б. Лопес (11), Батюм (9), Крісті (8 + 9 підбирань), Пол (3 + 8 передач), Телфорт (0), Браун (0), Нідерхойзер (0).
Орландо – Нью-Йорк 133:121 (31:29, 33:37, 34:27, 35:28)
Орландо: Ф. Вагнер (37 + 7 передач), Бейн (27), Саггс (26), Картер (11), Сілва (4) — старт; Блек (11), Бітадзе (6 + 7 підбирань), Айзек (6 + 7 підбирань), Ховард (5), Річардсон (0), Пенда (0), Джонс (0).
Нью-Йорк: Брансон (33 + 11 передач), Таунс (24 + 8 підбирань), Бріджес (18 + 7 підбирань), Робінсон (6), Шемет (0) — старт; Кларксон (15), Харт (12), Колек (8), Ябуселе (4), Хукпорті (1), Діавара (0), Дадьє (0).
Новий Орлеан – Атланта 98:115 (25:21, 21:35, 24:32, 28:27)
Новий Орлеан: Квін (20 + 9 підбирань), Мерфі (19 + 9 підбирань), Бей (18 + 11 підбирань), Фірс (11), Піві (4) — старт; Макгауенс (9), Альварадо (8), Хоукінс (5), Міссі (2), Луні (2).
Атланта: Порзінгіс (30 + 7 підбирань), Джонсон (18 + 11 підбирань + 9 передач), Деніелс (14 + 8 підбирань), Александер-Уокер (10), Рісаше (8) — старт; Крейчі (21), Кеннард (8), Х'юстан (3), Гуйє (3), Топпін (0), Ньюелл (0).
Чикаго – Вашингтон 121:120 (40:41, 24:29, 28:28, 29:22)
Чикаго: Вучевич (28 + 12 підбирань), Уайт (20 + 6 передач), Гідді (18 + 12 підбирань + 11 передач), Бузеліс (13), Досунму (8) — старт; Джонс (10), Сміт (9 + 9 підбирань), Хертер (9), Філіпс (4), Картер (2), Ессанг (0).
Вашингтон: Кісперт (20), Макколлум (18), Джордж (17 + 12 підбирань + 7 передач), Сарр (16 + 11 підбирань), Кулібалі (7) — старт; Уітмор (20 + 7 підбирань), Вукчевич (12 + 8 підбирань), Керрінгтон (8), Шемпені (2), Райлі (0).
Мілуокі – Детройт 116:129 (26:30, 26:39, 33:35, 31:25)
Мілуокі: Роллінз (24 + 7 передач), Портіс (18 + 7 підбирань), Грін (15), Кузма (13), Тернер (11) — старт; Трент (8), Джексон (6), Сімс (6), Ентоні (4 + 5 втрат), Коффі (3), Г. Харріс (3), Ненс (3), Т. Адетокумбо (2), Сірс (0).
Детройт: Каннінгем (29 + 8 підбирань + 10 передач), Дюрен (19), Харріс (18), Д. Робінсон (15), Томпсон (6) — старт; Айві (10), Стюарт (7), Грін (7), Дженкінс (7), Леверт (5), Холланд (4), Рід (2), Ланір (0).
Даллас – Мемфіс 96:102 (22:21, 25:22, 26:33, 23:26)
Даллас: Вільямс (18), Вашингтон (15 + 8 підбирань), Флегг (12 + 7 підбирань), Крісті (9), Геффорд (5 + 8 підбирань) — старт; Томпсон (22), Маршалл (13 + 7 підбирань), Калеб Мартін (2), Харді (0), Пауелл (0), Сіссе (0).
Мемфіс: Альдама (20 + 8 підбирань), Іді (12 + 15 підбирань + 4 блок-шоти), В. Вільямс (10 + 10 підбирань + 6 передач), Кауард (9), Уеллс (9) — старт; Спенсер (17), Колдуелл-Поуп (10), Лендейл (7), Кончар (4 + 7 підбирань), Джексон (2), Проспер (2 + 7 підбирань).
Денвер – Сакраменто 123:128 (35:30, 30:31, 27:30, 31:37)
Денвер: Йокіч (44 + 13 підбирань + 7 передач), Дж. Мюррей (23 + 9 передач), К. Джонсон (20), Вотсон (15 + 7 підбирань), Джонс (1) — старт; Валанчюнас (8), Хардуей (8), Б. Браун (2), Тайсон (2).
Сакраменто: Вестбрук (21 + 11 передач), Мюррей (19), Дерозан (17 + 7 підбирань), Лавін (15), Юбенкс (8) — старт; Шредер (21 + 7 передач), Монк (12), Ачіува (7), Рейно (6), Кліффорд (2).