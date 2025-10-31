Мілуокі здолали Голден Стейт, Сан-Антоніо переміг Маямі
Окахома-Сіті переграв Вашингтон
6 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Орландо 107:123 (31:38, 27:33, 27:21, 22:31)
Шарлотт: Болл 17 + 7 підбирань + 13 передач, Колкбреннер 17 + 7 підбирань, Бріджес 16, Джеймс 8, Кніппел 5 – старт; Секстон 19, Діабате 10, Менн 9, Макнілі 6, Коннотон 0, Салон 0.
Орландо: Ф. Вагнер 21, Блек 20, Банкеро 20 + 9 підбирань + 9 передач, Картер 18 + 8 підбирань, Бейн 9 + 7 передач – старт; да Сілва 19, Бітадзе 6, Джонс 5, Пенда 3, Айзек 2, Річардсон 0, Ховард 0, О. Робінсон 0.
Мілуокі – Голден Стейт 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26)
Мілуокі: Ролінз 32 + 8 передач, Тернер 17 + 7 підбирань, Трент 13, Грін 10, Кузма 10 + 8 підбирань – старт; Ентоні 16, Портіс 12, Прінс 10, Коффі 0, Г. Харріс 0.
Голден Стейт: Каррі 27 + 5 втрат, Кумінга 24 + 8 підбирань + 5 втрат, Батлер 23 + 11 підбирань, Др. Грін 7 + 6 передач, Пост 0 – старт; Подземські 9, Хілд 8, Річард 7, Хорфорд 3, Сантос 2, Пейтон ІІ 0, Муді 0.
Оклахома-Сіті – Вашингтон 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 31 + 7 передач, Хартенштайн 17 + 8 підбирань, Уоллес 12, Віггінс 8, Дорт 7 – старт; Джо 20, Мітчелл 20, Джейлін Вільямс 7+9 підбирань, Карлсон 3, Дженг 2, Карузо 0, Янгблад 0.
Вашингтон: Макколлум 19, Кулібалі 16 + 8 підбирань, Сарр 14 + 8 підбирань, Джордж 12 + 7 підбирань + 6 передач + 5 втрат, Міддлтон 6 – старт; Джонсон 10, Кісперт 8, Беглі 8, Уітмор 7, Керрінгтон 3, Вукчевич 3, Райлі 2, Шемпені 0, Джонсон 0.
Сан-Антоніо – Маямі 107:101 (33:31, 26:27, 28:14, 20:29)
Сан-Антоніо: Вембаньяма 27 + 18 підбирань + 6 передач + 5 блок-шотів, Касл 21 + 8 передач, Вассел 17 + 9 підбирань, Барнс 10, Шемпені 2 – старт; Харпер 13, Джонсон 11, Маклафлін 6, Бійомбо 0.
Маямі: Адебайо 31 + 10 підбирань, Віггінс 24, Мітчелл 11, Ларссон 5, Уейр 0 + 7 підбирань – старт; Фонтеккйо 18, Сміт 6, Хакес 6 + 8 підбирань + 6 передач, Йовіч 0.