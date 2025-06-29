Олег Гончар

Мілвокі Бакс активно працюють над посиленням складу для допомоги дворазовому MVP Яннісу Адетокумбо, повідомив журналіст Clutch Points Бретт Сігел.

Наразі Мілвокі зацікавились форвардом Маямі Хіт Ендрю Віггінсом. Колишній перший номер драфту та чемпіон НБА 2022 року може стати зірковим партнером для грецької зірки, щоб повернути Бакс до боротьби за титул.

Віггінс, якому 30 років, провів 17 матчів за Хіт після переходу з Голден Стейт Ворріорз у межах гучного обміну за участю Джиммі Батлера.

У Маямі він набирав у середньому 19 очок, 4,2 підбирання та 3,3 асисти за гру, демонструючи 45,8% влучності з гри та 36% з-за дуги. Його контракт на 28,2 млн доларів на сезон 2025–26 та опція гравця на 30,1 млн доларів на 2026–27 роблять його привабливим активом для торгів.

Тим часом Мілвокі готується до змін. За даними Джейка Фішера, центровий Брук Лопес залишить команду і стане затребуваним вільним агентом. Захисник Кевін Портер відхилив опцію на 2,55 млн доларів, прагнучи вигіднішого контракту. Також команди НБА, зокрема Голден Стейт, стежать за форвардом Боббі Портісом, який може стати ключовою частиною торгів.

Бакс прагнуть посилити склад після трьох поспіль вильотів у першому раунді плей-офф, ускладнених травмами Адетокумбо та розривом ахіла Деміана Лілларда.