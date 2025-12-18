Міннесота вдома програла Мемфісу, Чикаго обіграв Клівленд
Буллз переміг завдяки яскравій грі Уайта, Гідді та Вучевича
32 хвилини тому
НБА. Регулярний чемпіонат
"Чикаго" – "Клівленд" 127:111 (33:34, 29:24, 33:30, 32:23)
"Чикаго": Уайт 25, Гідді 23 + 11 підбирань + 11 передач, Вучевич 20 + 9 підбирань, Окоро 12, Бузеліс 9 – старт; Хертер 11, Джонс 11 + 11 передач, Коллінз 10, Сміт 4 + 7 підбирань, Вільямс 2, Террі 0.
"Клівленд": Мітчелл 32, Тайсон 21, Гарленд 15 + 6 передач, Аллен 14, Уейд 2 – старт; Хантер 12, Брайант 7, Портер 4, Болл 2+7 підбирань, Томлін 2, Проктор 0.
"Міннесота" – "Мемфіс" 110:116 (27:29, 35:32, 21:27, 27:28)
"Міннесота": Рендл 21, Дівінченцо 19 + 11 підбирань, Гобер 16 + 16 підбирань + 4 блок-шоти, Макденіелс 13 + 7 підбирань + 6 передач, Хайленд 12 – старт; Рід 16 + 7 підбирань, Шеннон 6, Діллінгем 5, Кларк 2.
"Мемфіс": Джарен Джексон 28 + 12 підбирань, Веллс 17, Кауард 13, Альдама 8 + 11 підбирань, Кларк 6 – старт; Лендейл 20 + 10 підбирань, Колдуелл-Поуп 12, Проспер 7, В Вільямс 5, Машак 0.