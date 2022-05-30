Мішула: «Мене запросили до лав збірної України. Я обов'язково приїду »

Баскетболіст зазначив, що збірна досить сильна, щоб вийти на ЧС-2023

Український розігруючий Олександр Мішула в інтерв'ю прес-службі ФБУ розповів про свій виклик до збірної і про ігри кваліфікації на чемпіонат світу-2023.



«Мені дзвонив і Андрій Лебедєв и Айнарс Багатскіс, мене запросили до лав збірної України. Я обов’язково приїду».

Збірній належить зіграти три важливих матчі за 7 днів. Наскільки важко буде гравцям і як важлива буде підтримка уболівальників в умовних домашніх матчах в Ризі?

«Переоцінити підтримку вболівальників неможливо, особливо зараз, в такий час. Суперники серйозні, але наша команда дуже сильна, будемо боротися та налаштовуватися на максимальний результат».