Монако здолав Партизан, Реал переграв АСВЕЛ, Мілан виграв у Панатінаїкоса
Црвена звєзда поступилася Валенсії, Хапоель розгромив Дубай
23 хвилини тому
Євроліга. 20-й тур
Фенербахче – Олімпіакос 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18)
Фенербахче: Болдуїн 17 + 6 підбирань + 11 передач, Хортон-Такер 17 + 6 підбирань, Бостон 14, Меллі 11 + 7 підбирань, Холл 10, Біберович 8 + 5 підбирань, Колсон 5, Сілва 4, Бірч 2
Олімпіакос: Везенков 24 + 6 підбирань, Холл 16 + 11 підбирань, Дорсі 15, Фурньє 15, Пітерс 4, Волкап 2 + 5 передач, Адетокумбо 2, Морріс 2, Папаніколау 0 + 2 підбирання + 2 передачі
Монако – Партизан 101:84 (28:21, 26:18, 20:24, 27:21)
Монако: Діалло 14 + 5 підбирань, Міротич 13 + 4 перехоплення, Штразель 13, Тайс 11, Джеймс 11 + 8 передач, Блоссомгейм 10, Окобо 7 + 5 передач, Хейз 7, Недович 7, Бегарін 5, Тарпі 3
Партизан: Браун 19, Пейн 13 + 5 передач, Паркер 11, Калатес 10 + 3 перехоплення, Марінкович 8, Осетковскі 7, Бонга 7, Покушевскі 5, Фернандо 4
АСВЕЛ – Реал 69:80 (18:17, 23:19, 20:20, 8:20)
АСВЕЛ: Вотсон 14, Ертель 12 + 5 передач, Масса 8, Джексон 8, Траоре 7 + 8 підбирань, Ндіайє 6 + 6 підбирань, Харріссон 6, Сельяш 3, Лайті 3, Ебуе 2
Реал: Лайлз 21 + 7 підбирань, Кампаццо 15, Тавареш 12 + 9 підбирань, Маледон 9, Океке 6, Хезонья 6, Гаруба 5, Лень 2, Абальде 0 + 3 передачі
Црвена Звезда – Валенсія 89:106 (20:34, 17:20, 27:23, 25:29)
Црвена Звезда: Нвора 22, Батлер 16 + 9 передач, Монеке 15 + 9 підбирань, Міллер-Макінтайр 13, Дос Сантос 6, Калінич 5, Ожелейє 4, Ізунду 4, Мотеюнас 4
Валенсія: Монтеро 25 + 4 перехоплення, Бадіо 15 + 4 передачі, Мур 15 + 4 передачі, Тейлор 13 + 5 підбирань, Кей 10 + 6 підбирань, Праділья 9, Томпсон 8, Руверс 6, Лопес-Аростегі 3, Сако 2
Хапоель – Дубай 85:60 (17:24, 19:17, 33:13, 16:6)
Хапоель: Блейкені 25 + 7 підбирань, Міцич 19 + 2 перехоплення, Одіасе 11 + 7 підбирань, Джонс 10, Браянт 8 + 4 перехоплення, Мотлі 6, Мадар 2, Отуру 2 + 5 підбирань, Малкольм 2
Дубай: Петрушев 13, Бейкон 11, Аврамович 8 + 3 перехоплення, Абасс 6, Кабенгеле 6 + 7 підбирань, Каменьяш 6, Андерсон 5, Райт 3, Бертанс 2
Панатінаїкос – Мілан 74:87 (20:15, 23:23, 15:23, 16:26)
Панатінаїкос: Ернангомес 17 + 7 підбирань, Холмс 14 + 6 підбирань, Слукас 13 + 10 передач, Нанн 10, Осман 6, Фарід 5, Юртсевен 4, Грант 3, Шортс 2 + 2 перехоплення
Мілан: Брукс 24 + 6 підбирань + 5 передачі, Браун 17 + 5 передач, Нібо 16 + 7 підбирань, Ледей 10 + 3 перехоплення, Річчі 7, Гудурич 7 + 4 підбирання, Менніон 3 + 5 передачі, Букер 2, Флаккадорі 1
Віртус – Жальгіріс 83:79 (25:22, 18:12, 20:22, 20:23)
Віртус: Олстон 20 + 6 підбирань, Морган 15, Вільдоза 12, Едвардс 11, Ньянг 11, Пайола 8 + 4 передачі, Смалайгич 4 + 5 підбирань, Акеле 2
Жальгіріс: Тубеліс 22 + 5 підбирань, Райт 19 + 7 підбирань, Вільямс-Госс 17 + 5 підбирань + 6 передач, Франсіско 10 + 10 передач, Слева 6, Улановас 5, Ло 0 + 3 передачі, Браздейкіс 0 + 2 передачі
Барселона – Маккабі 93:83 (32:19, 24:25, 21:19, 16:20)
Барселона: Шенгелія 22 + 4 передачі, Лапровіттола 14, Пантер 12, Норріс 11, Ернангомес 10 + 10 підбирань, Саторанскі 9 + 6 передач, Кейл 6, Парра 4, Маркос 3, Весели 2
Маккабі: Блатт 17 + 9 передач, Хоард 15 + 5 підбирань, Люндберг 14, Сантос 10, Соркін 8, Ліф 7, Бріссетт 6, Райман 4, Кларк 2 + 3 перехоплення