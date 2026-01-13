Михайлюк допоміг Юті перемогти Клівленд, Лейкерс пограли Сакраменто
Філадельфія обіграла Торонто, Бостон поступився Індіані
близько 1 години тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Клівленд – Юта 112:123 (22:34, 40:20, 24:36, 26:33)
Клівленд: Гарленд (23 + 8 передач), Мітчелл (21), Е. Моблі (15 + 9 підбирань + 8 передач), Меррілл (14), Аллен (8) – старт; Томлін (13), Тайсон (11), Портер (5), Хантер (2).
Юта: Джордж (32 + 9 передач), Маркканен (28 + 12 підбирань), Михайлюк (11), Нуркич (11 + 17 підбирань), Вільямс (8) – старт; Лав (11), Колльєр (7 + 8 передач), Сенсабо (7), Філіповскі (4), Бейлі (4).
Торонто – Філадельфія 102:115 (28:45, 23:35, 26:19, 25:16)
Торонто: Квіклі (18), Інгрем (17 + 10 підбирань + 7 передач), Барнс (15), Мюррей-Бойлс (12 + 7 підбирань + 6 передач), Шедд (3 + 6 передач) – старт; Лоусон (14), Мамукелашвілі (8), Мартін (6), Дік (4), Беттл (3), Мобо (2), Темпл (0), Агбаджі (0).
Філадельфія: Максі (33), Ембіід (27 + 8 підбирань + 7 втрат), Еджкомб (15 + 8 передач), Джордж (15 + 6 передач), Барлоу (4) – старт; Убре (7), Вокер (6), Граймс (6), Маккейн (2), Бона (0), Едвардс (0), Лаурі (0), Вотфорд (0).
Індіана – Бостон 98:96 (19:24, 34:32, 26:21, 19:19)
Індіана: Сіакам (21 + 8 підбирань + 6 передач), Хафф (20), Нембхард (13 + 9 передач), Несміт (6), Ферфі (4) – старт; Вокер (11 + 7 підбирань), Джексон (8), Шеппард (5), Поттер (5), Макконнелл (5), Бредлі (0).
Бостон: Прітчард (23 + 8 передач), Вайт (18), Кета (15 + 8 підбирань), Хаузер (8 + 8 підбирань), Шаєрман (2) – старт; Саймонс (16), Волш (6 + 9 підбирань), Гарза (6), Гонсалес (2).
Даллас – Бруклін 113:105 (32:23, 24:22, 28:32, 29:28)
Даллас: Флегг (27), Маршалл (22 + 9 передач), Гарді (14), Крісті (10), Пауелл (5 + 10 підбирань) – старт; Томпсон (18), Нембхард (9 + 8 передач), Келлі (5), Сіссе (2), Калеб Мартін (1).
Бруклін: Портер (28 + 9 підбирань + 6 втрат), Клауні (13), Клекстон (13), Пауелл (10), Манн (5 + 6 передач) – старт; Шарп (14 + 12 підбирань), Мартін (7), Вілсон (6), Траоре (6 + 6 передач), Вольф (3).
Сакраменто – Лейкерс 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29)
Сакраменто: Дерозан (32 + 6 передач), Вестбрук (22 + 7 передач + 5 втрат), Лавін (19), Рейно (11), Ачіува (9 + 7 підбирань) – старт; Монк (26 + 8 передач), Елліс (3), Кардуелл (2 + 7 підбирань), Кліффорд (0).
Лейкерс: Дончич (42 + 7 підбирань + 8 передач), Джеймс (22), Ейтон (13 + 13 підбирань), Ларевіа (2), Смарт (1) – старт; Хейс (12), Вінсент (9), Джеймс-молодший (6), Кнехт (5), Вандербілт (0), Клебер (0), Сміт (0).
Кліпперс – Шарлотт 117:109 (24:26, 21:17, 41:41, 31:25)
Кліпперс: Ленард (35), Харден (32 + 10 передач), Зубац (9 + 11 підбирань), Коллінз (3), Данн (0) – старт; Міллер (14), Б. Лопес (9), Сендерс (8), Батюм (7), Браун (0), Крісті (0), Нідерхойзер (0).
Шарлотт: Болл (25 + 9 підбирань), Кніппел (18), Діабате (13 + 15 підбирань + 4 блок-шоти), Міллер (13), Бріджес (11) – старт; Менн (9), Джеймс (8), Г. Вільямс (7), Грін (3), Колкбреннер (2).