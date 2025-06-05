Михайлюк назвав пріоритетний варіант для продовження кар’єри у НБА

Свят заявив, що має пропозиції від трьох клубів

близько 7 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Атакувальний захисник Святослав Михайлюк розповів, де розглядає варіант продовження кар’єри у НБА. Слова українця наводить basket.com.ua:

Юта була найпершою, також цікавились Бруклін та Портленд. Але Юта надала найпривабливішу пропозицію.

Зараз я чекаю до 30 червня – Юта має мені сказати, чи залишаюся я в команді на наступний сезон.

Я хотів би залишитись в Юті – мені тут все сподобалось. Тренер дуже сподобався, організація дуже високого рівня і було б добре тут залишитись.

Святослав Михайлюк

Михайлюк висловився про перший сезон у Юті.

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