Михайлюк назвав пріоритетний варіант для продовження кар’єри у НБА

Атакувальний захисник Святослав Михайлюк розповів, де розглядає варіант продовження кар’єри у НБА. Слова українця наводить basket.com.ua:

Юта була найпершою, також цікавились Бруклін та Портленд. Але Юта надала найпривабливішу пропозицію.

Зараз я чекаю до 30 червня – Юта має мені сказати, чи залишаюся я в команді на наступний сезон.

Я хотів би залишитись в Юті – мені тут все сподобалось. Тренер дуже сподобався, організація дуже високого рівня і було б добре тут залишитись.