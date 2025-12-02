Михайлюк після перемоги над Х’юстоном: «Ми сприйняли минулу гру особисто»
Українець задоволений результатом, але не тим як пройшла гра
близько 9 годин тому
Святослав Михайлюк
Український захисник Юти Джазз Святослав Михайлюк прокоментував перемогу над Х’юстоном.
За словами Михайлюка, команда сприйняла попередню гру дуже особисто і хотіла довести характер.
«Для нас було важливо вийти і показати максимум — грати жорстко, боротися за кожне підбирання, контролювати темп і не втрачати м’яч. Сьогодні ми трималися плану, швидко поверталися в гру і заслужили перемогу».
Українець наголосив, що такі матчі доводять, що Юта — хороша команда, яка може вигравати багато ігор, якщо буде стабільною і послідовною у зусиллях.
Святослав провів на паркеті 26 хвилин: 10 очок (1/2 двоочкових, 2/4 триочкових, 2/2 штрафних), 6 підбирань, 5 передач.