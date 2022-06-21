Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Гравець збірної України буде отримувати в рядах «Репторс» солідну суму
Святослав Михайлюк / Фото - raptorshq.comУкраїнський форвард клубу НБА «Торонто Репторс» Святослав Михайлюк активував опцію гравця на наступний сезон. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Шеймс Чаранія.
Михайлюк залишиться гравцем «Репторс». Його зарплата складе 1,9 млн. доларів.
У минулому сезоні 25-річний гравець збірної України вперше в кар'єрі зіграв в плей-офф НБА.
Нагадаємо, Михайлюк став гравцем «Торонто» рік тому. У сезоні-2021/22 Святослав зіграв 56 матчів, набираючи 4,6 очка + 1,6 підбору за зустріч.
Раніше головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс перед липневими матчами відбору на чемпіонат світу-2023 заявив, що Михайлюк разом з Олексієм Ленєм не допоможуть національній команді.
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