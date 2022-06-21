Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Руан - Ред Бул Зальцбург

Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23

Гравець збірної України буде отримувати в рядах «Репторс» солідну суму
Баскетбол Українські легіонери
22:22
Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Святослав Михайлюк / Фото - raptorshq.com
Український форвард клубу НБА «Торонто Репторс» Святослав Михайлюк активував опцію гравця на наступний сезон. Про це в Twitter повідомляє інсайдер Шеймс Чаранія.

Михайлюк залишиться гравцем «Репторс». Його зарплата складе 1,9 млн. доларів.

У минулому сезоні 25-річний гравець збірної України вперше в кар'єрі зіграв в плей-офф НБА.

Нагадаємо, Михайлюк став гравцем «Торонто» рік тому. У сезоні-2021/22 Святослав зіграв 56 матчів, набираючи 4,6 очка + 1,6 підбору за зустріч.

Раніше головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс перед липневими матчами відбору на чемпіонат світу-2023 заявив, що Михайлюк разом з Олексієм Ленєм не допоможуть національній команді.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Святослав Михайлюк Торонто Репторс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Баскетбол Збірна України
20 червня 22:35
Липовий: «Лень сказав, що точно буде грати на чемпіонаті Європи»
Липовий: «Лень сказав, що точно буде грати на чемпіонаті Європи»
Баскетбол Збірна України
02 червня 21:55
Багатскіс хоче, щоб Михайлюк та Лень допомогли збірній в червні, а не тільки в серпні
Багатскіс хоче, щоб Михайлюк та Лень допомогли збірній в червні, а не тільки в серпні
Баскетбол Збірна України
31 травня 19:47
Лень і Михайлюк не приїдуть до збірної України на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу
Лень і Михайлюк не приїдуть до збірної України на найближчі матчі відбору на чемпіонат світу
Баскетбол Збірна України
24 травня 09:18

Новини: Баскетбол

Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Михайлюк продовжить захищати кольори «Торонто» в сезоні-2022/23
Українські легіонери
21 червня 22:22
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
Президент «Прометея» підтвердив участь команди в Єврокубку і оголосив про трансфер екс-гравця НБА
Суперліга
21 червня 20:53
Став відомий розширений склад суперника збірної України на липневі матчі кваліфікації ЧС-2023
Став відомий розширений склад суперника збірної України на липневі матчі кваліфікації ЧС-2023
Збірна України
21 червня 18:51
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
«Будівельник» в сезоні-2022/23 бажає грати в Лізі чемпіонів. Кияни вже подали заявку
Суперліга
21 червня 15:51
Кравцов: «Мій дядько до останнього думав, що минеться – зрештою прилетів снаряд, відірвало шматок будинку»
Кравцов: «Мій дядько до останнього думав, що минеться – зрештою прилетів снаряд, відірвало шматок будинку»
Збірна України
21 червня 12:18
Кайрі Ірвінг може покинути «Бруклін»
Кайрі Ірвінг може покинути «Бруклін»
НБА
21 червня 11:35
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Збірна України
20 червня 22:35
ФБУ проти участі «Прометея» у Єврокубку
ФБУ проти участі «Прометея» у Єврокубку
Суперліга
20 червня 20:54
Офіційно. Санон – гравець «Прометея»
Офіційно. Санон – гравець «Прометея»
Суперліга
20 червня 16:15
Всі новини

Популярні новини

Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Всі новини