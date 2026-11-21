Свят провів на майданчику 28 хвилин, за які набрав 11 очок, зробив 7 підбирань і 2 асисти. Він реалізував 4/6 з гри, у тому числі 3/4 триочкових.

Атакувальний захисник Юти українець Святослав Михайлюк зіграв у матчі проти Фінікса в регулярному чемпіонаті НБА.

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Це був його другий за результативністю матч у сезоні. У попередній грі з Лейкерс Михайлюк набрав 15 очок.

Юта поступилась Санз з рахунком 101:111.

29-річний Михайлюк цього сезону провів 17 матчів, у яких набирав у середньому 4,9 очка, 2,3 підбирання і 1,6 асиста.

Юта з результатом 3-14 йде 14-ю на Заході.