Михайлюк провів результативний матч, Кліпперс в дербі обіграли Лейкерс, поразка Денвера
Голден Стейт здолав Фінікс, Філадельфія виграла у Далласа
НБА. Регулярний чемпіонат
Денвер — Хʼюстон 101:115 (29:26, 16:27, 21:29, 35:33)
Денвер: Йокич (25 + 7 підбирань + 5 втрат), Дж. Мюррей (16 + 7 передач), Джонс (9), Хардуей (8), К. Джонсон (6) – старт; Б. Браун (12 + 12 підбирань), Пікетт (10), Валанчюнас (10), Стротер (2), Тайсон (2), Ннаджі (1).
Хʼюстон: Дюрент (31), Сміт (22 + 10 підбирань), Томпсон (16 + 6 передач), Окогі (9), Шенгюн (8 + 5 втрат) – старт; Шеппард (28 + 6 передач), Адамс (1 + 12 підбирань), А. Холідей (0), Тейт (0).
Новий Орлеан — Індіана 128:109 (44:27, 20:22, 34:30, 30:30)
Новий Орлеан: Бей (18), Мерфі (17), Квін (17 + 10 підбирань), Фірс (5), Джонс (5) – старт; Вільямсон (29 + 7 підбирань), Пул (16 + 6 передач), Піві (8), Маткович (6 + 9 підбирань), Міссі (4), Альварадо (3), Хоукінс (0).
Індіана: Сіакам (22), Хафф (9), Нембхард (7), Матурін (4), Джексон (2) – старт; Ферфі (18), Макконнелл (16 + 8 передач), Метьюз (7), Вокер (7), Томпсон (7), Вайзмен (6), Джексон (4).
Торонто — Бостон 96:112 (20:32, 31:17, 29:34, 16:29)
Торонто: Інгрем (24 + 7 передач), Мамукелашвілі (24), Барнс (12 + 9 підбирань + 6 передач), Агбаджі (6), Куіклі (3 + 7 передач) – старт; Мюррей-Бойлс (9), Волтер (7), Шед (6), Дік (5), Темпл (0), Беттл (0).
Бостон: Прітчард (33 + 7 підбирань + 10 передач), Вайт (15 + 7 передач), Кета (14), Хаузер (6), Волш (0) – старт; Саймонс (15), Гарза (12 + 10 підбирань), Гонсалес (10 + 10 підбирань), Майнотт (5), Шайєрман (2).
Філадельфія — Даллас 121:114 (38:33, 30:29, 23:35, 30:17)
Філадельфія: Максі (38), Еджкомб (26), Барлоу (21), Граймс (6 + 7 передач), Драммонд (6 + 12 підбирань) – старт; Маккейн (12), Бона (10 + 8 підбирань), Вокер (2 + 8 підбирань), Едвардс (0).
Даллас: Флегг (24), Девіс (24 + 15 підбирань), Маршалл (22 + 9 підбирань + 5 втрат), Вашингтон (15 + 8 підбирань), Нембхард (7) – старт; Вільямс (10), Томпсон (10), Геффорд (2 + 4 блок-шота), Рассел (0), Крісті (0).
Детройт — Шарлотт 112:86 (33:27, 22:18, 24:27, 33:14)
Детройт: Каннінгем (22 + 10 підбирань + 10 передач), Дюрен (19 + 11 підбирань), Харріс (16), Д. Робінсон (15), Томпсон (14 + 4 блок-шота) – старт; Холланд (9 + 9 підбирань), Стюарт (8 + 11 підбирань), Айві (5), Грін (2), Леверт (2), Дженкінс (0), Сассер (0), Рід (0).
Шарлотт: Кніппел (19 + 7 підбирань), Бріджес (19), Міллер (14 + 7 підбирань + 5 втрат), Болл (8 + 6 передач), Колкбреннер (4 + 7 підбирань) – старт; Салон (8), Грін (5), Джеймс (5), Менн (3), Діабате (1), Пламлі (0), Коннотон (0).
Мемфіс — Вашингтон 122:130 (30:25, 38:28, 27:42, 27:35)
Мемфіс: Джарен Джексон (22 + 8 підбирань), Спенсер (19 + 11 передач), Кауард (14), Веллс (4), Кларк (2) – старт; Альдама (37 + 10 підбирань), Колдвелл-Поуп (11), Проспер (8), Лендейл (5 + 8 підбирань).
Вашингтон: Макколлум (28 + 6 передач), Джордж (28 + 7 підбирань + 7 передач), Сарр (18 + 11 підбирань), Керрінгтон (14 + 7 підбирань), Міддлтон (6) – старт; Беглі (16), Джонсон (12), Шемпені (4 + 11 підбирань), Райлі (4), Бренем (0).
Голден Стейт — Фінікс 119:116 (32:44, 32:23, 29:20, 26:29)
Голден Стейт: Каррі (28 + 10 підбирань + 6 передач), Батлер (25), Пост (7), Др. Грін (4), Муді (3) – старт; Річард (20), Подземскі (11 + 6 передач), Сантос (5), Пейтон II (5 + 8 підбирань), Джексон-Девіс (5 + 7 підбирань), Спенсер (4), Мелтон (2).
Фінікс: Букер (38), Брукс (22), Гіллеспі (16), ОʼНіл (5), Вільямс (4) – старт; Ігодаро (10 + 7 підбирань), Гудвін (9), Данн (7), Буей (5).
Юта — Орландо 127:128 OT (38:36, 22:29, 22:32, 36:21, 9:10)
Юта: Джордж (27 + 9 передач + 5 втрат), Михайлюк (23), Бейлі (14), Філіповскі (6), Нуркич (4 + 8 підбирань) – старт; Коллієр (18 + 9 передач), Лав (16 + 16 підбирань), Сенсабо (12), Хендрікс (6), Клейтон (1), Вільямс (0).
Орландо: Бейн (32 + 5 втрат), Банкеро (23 + 9 підбирань + 9 передач), Блек (20), Картер (14 + 9 підбирань), Джонс (5) – старт; Пенда (13 + 12 підбирань), Річардсон (10), Бітадзе (5), Ховард (5), Айзек (1).
Сакраменто — Портленд 93:98 (26:28, 18:19, 25:25, 24:26)
Сакраменто: Рейно (17 + 11 підбирань + 5 втрат), Дерозан (15 + 5 перехоплень), Мюррей (15), Вестбрук (7 + 8 підбирань + 7 передач + 5 перехоплень), Ачіува (2) – старт; Шрьодер (21 + 6 передач), Кліффорд (12), Кардуелл (4 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Шарич (0), Елліс (0).
Портленд: Авдія (24 + 7 підбирань + 10 передач + 5 втрат), Шарп (23), Камара (15), Клінган (14 + 14 підбирань), Мюррей (9) – старт; Р. Вільямс (10 + 9 підбирань), Лав (2), Сіссоко (1), Ріт (0), Рупер (0).
Кліпперс — Лейкерс 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27)
Кліпперс: Леонард (32 + 12 підбирань), Харден (21 + 10 передач), Коллінз (17 + 12 підбирань), Данн (8), Зубац (5) – старт; Б. Лопес (11), Сендерс (4), Батюм (3), Богданович (2), Міллер (0), Браун (0).
Лейкерс: Джеймс (36), Дончич (12), Ларевія (12 + 11 підбирань + 6 передач), Хейс (8), Смарт (5) – старт; Сміт (9), Вандербілт (4), Кнехт (2), Тьєро (0), Клебер (0).
