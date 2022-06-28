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Михайлюк: «Спочатку був націлений приїхати на Євробаскет, але зараз є можливість вийти на ЧС-2023»

Зоряний захисник вже знаходиться в розташуванні збірної України
Баскетбол Збірна України
16:42
Михайлюк: «Спочатку був націлений приїхати на Євробаскет, але зараз є можливість вийти на ЧС-2023»
Святослав Михайлюк / Фото - ФБУ
Захисник клубу НБА «Торонто Репторс» Святослав Михайлюк в інтерв'ю прес - службі ФБУ поділився емоціями після прибуття до лав збірної України напередодні матчів кваліфікації ЧС-2023.

«Емоції від присутності в збірній як завжди позитивні, особливо в такі часи, як зараз. Я завжди хочу грати в збірній, завжди приїжджаю, коли є можливість. В цьому році у нас дуже важливі матчі за вихід на чемпіонат світу, і я приїхав, щоб допомогти команді виконати поставлені цілі і знову потрапити на світову першість».


«Шанси завжди є, адже до цього ми довели, що ми можемо обігравати іспанців. Але зараз найважливіший матч – проти Грузії. Буде важко, адже вони привозять хороших гравців з НБА, Євроліги. Але ми постараємося зробити все можливе, щоб виграти. Спочатку я був націлений приїхати на Євробаскет, підготуватися, але зараз є хороша можливість вийти на чемпіонат світу, тому чому немає».

 
Наступний сезон НБА Михайлюк також проведе в «Торонто».

Нагадаємо, в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 команда Айнарса Багатскіса 1 та 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня українська збірна проведе виїзний матч проти Північної Македонії.
Володимир Кириченко
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Святослав Михайлюк

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