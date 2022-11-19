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Михайлюк зіграв в матчі проти чемпіона НБА «Голден Стейт»

Український захисник результативними діями не відзначився
Баскетбол НБА
10:10
Михайлюк зіграв в матчі проти чемпіона НБА «Голден Стейт»

Український захисник «Нью-Йорка» Святослав Михайлюк зіграв свій четвертий матч в поточному сезоні НБА.

25-річний гравець з'явився на майданчику в матчі проти чинного чемпіона «Голден Стейт» (101:111). За 2 хвилини і 7 секунд українець не відзначився результативними діями.

Попередній раз Михайлюк з'являвся на майданчику 10 листопада. Тоді захисник набрав 6 балів.

Сергій Остапенко
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Святослав Михайлюк

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