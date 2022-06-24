Цуренко відреагувала на ракетні удари рашистів по Миколаєву
«Миколаїв» може зникнути з баскетбольної мапи України
Місцеві гравці і персонал команди не отримали заробітну плату за останній робочий місяць
«Миколаїв» / Фото - ФБУКлуб української Суперліги «Миколаїв» може опинитися під загрозою зникнення. Про це повідомляє South Score.
Українські гравці і персонал команди не отримали заробітну плату за останній робочий місяць. Про причини невиплати поки не повідомляється.
Клуб також неактивний в соціальних мережах. Останній пост опублікований 24 лютого – привітання Олексія Онуфрієва з днем народження.
Відзначається, що публічних заяв з боку клубу щодо війни в Україні також зроблено не було.
Персоналу команди поки невідомо, чи будуть вони відновлювати роботу.
А тим часом рашістскіе загарбники завдали ракетного удару зі спортивного комплексу навчального закладу НТУ «ХПІ» в Харкові.
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