«Київ-Баскет» в овертаймі обіграв «Старий Луцьк»
На 41-му році життя помер колишній гравець збірної України
Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну він активно допомагав ЗСУ
10:59
Данило Козлов / Фото - FacebookПомер колишній форвард збірної України з баскетболу Данило Козлов. Про це в Facebook повідомив партнер Данила по національній команді Сергій Лищук.
Козлов з 2005 по 2012 роки виступав за «Дніпро», відіграв два сезони за МБК «Миколаїв» і сезон за «Говерлу». Завершував професійну кар'єру Данило в Польщі в сезоні-2014/15. У складі збірної України брав участь в Євробаскеті-2011.
Причина смерті Данила поки невідома. У нього залишилася дружина Тетяна та двоє синів Микита і Давид.
В останні роки Козлов жив в Польщі, працював дитячим тренером, під час повномасштабного вторгнення росії в Україну активно допомагав ЗСУ.
Коментарі 0