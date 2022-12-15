На 41-му році життя помер колишній гравець збірної України

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну він активно допомагав ЗСУ

Данило Козлов / Фото - Facebook

Помер колишній форвард збірної України з баскетболу. Про це вповідомив партнер Данила по національній командіКозлов з 2005 по 2012 роки виступав за «Дніпро», відіграв два сезони за МБК «Миколаїв» і сезон за «Говерлу». Завершував професійну кар'єру Данило в Польщі в сезоні-2014/15. У складі збірної України брав участь в Євробаскеті-2011.Причина смерті Данила поки невідома. У нього залишилася дружина Тетяна та двоє синів Микита і Давид.В останні роки Козлов жив в Польщі, працював дитячим тренером, під час повномасштабного вторгнення росії в Україну активно допомагав ЗСУ.