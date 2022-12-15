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На 41-му році життя помер колишній гравець збірної України

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну він активно допомагав ЗСУ
Баскетбол Збірна України
10:59
На 41-му році життя помер колишній гравець збірної України
Данило Козлов / Фото - Facebook
Помер колишній форвард збірної України з баскетболу Данило Козлов. Про це в Facebook повідомив партнер Данила по національній команді Сергій Лищук.

Козлов з 2005 по 2012 роки виступав за «Дніпро», відіграв два сезони за МБК «Миколаїв» і сезон за «Говерлу». Завершував професійну кар'єру Данило в Польщі в сезоні-2014/15. У складі збірної України брав участь в Євробаскеті-2011.


Причина смерті Данила поки невідома. У нього залишилася дружина Тетяна та двоє синів Микита і Давид.

В останні роки Козлов жив в Польщі, працював дитячим тренером, під час повномасштабного вторгнення росії в Україну активно допомагав ЗСУ.
Володимир Кириченко
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