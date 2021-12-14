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Нагорода найціннішому гравцеві НБА носитиме ім'я Майкла Джордана

Баскетбол НБА
13 грудня 17:47
Нагорода найціннішому гравцеві НБА носитиме ім'я Майкла Джордана
Приз найціннішому гравцеві (MVP) регулярного чемпіонату НБА носитиме ім'я легендарного баскетболіста Майкла Джордана. Про це повідомляється на сайті ліги.

Дизайн нагороди був розроблений Марком Смітом спільно з Джорданом. Статуетка зображує баскетболіста, який виривається зі скелі, який намагається дістати кришталевий баскетбольний м'яч.



Нагорода має висоту 23,6 дюйма і вага 23,6 фунта, що відповідає номеру Джордана на футболці (23) і кількості чемпіонських титулів (6). 
Денис Сєдашов
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Майкл Джордан

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