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Нагорода найціннішому гравцеві НБА носитиме ім'я Майкла Джордана
Дизайн нагороди був розроблений Марком Смітом спільно з Джорданом. Статуетка зображує баскетболіста, який виривається зі скелі, який намагається дістати кришталевий баскетбольний м'яч.
A legendary namesake for the pinnacle of basketball performance.— NBA ( @NBA ) December 13, 2022
The new Michael Jordan Trophy for the NBA #KiaMVP features a player breaking out of a rock as the patina of the trophy grows more burnished – “ raw to refined ” – signifying the MVP's hard work achieving the honor. pic.twitter.com/NNsZkkDO9H
Нагорода має висоту 23,6 дюйма і вага 23,6 фунта, що відповідає номеру Джордана на футболці (23) і кількості чемпіонських титулів (6).
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