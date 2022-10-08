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Наставник «Дніпра»: «У нас є набір гравців, з яких потрібно зліпити колектив»
Павло Агапов – про підготовку до нового сезону Суперліги
Павло Агапов / Фото - ФБУГоловний тренер «Дніпра» Павло Агапов в інтерв'ю прес-службі ФБУ розповів про підготовку команди до сезону-2022/23 української Суперліги.
«Активну фазу підготовки ми почали три тижні тому. Не придумували велосипед, приступили до дворазових тренувань для підняття фізичної готовності, перші два тижні міксували роботу з технічними елементами, комбінаціями, в останній тиждень почали безпосередню підготовку до сезону в тактичному плані».
«В даний момент ми не шукаємо нових гравців. У нас тренується 14 гравці, і цього цілком достатньо для підготовки до сезону. Думаю, саме цим складом ми приступимо до сезону».
«Різниця в класі гравців в команді, звичайно, відчувається. Доводиться деяким гравцям певні речі пояснювати частіше, але саме для цього ми, тренери, зібралися тут, щоб направити, підказати. Тому ми зараз проходимо стадію формування команди. Є набір гравців, з яких потрібно зліпити колектив. Цим ми зараз займаємося, і для цього нам потрібні товариські ігри. Я думаю, у нас все вийде».
Заявка «Дніпра» на сезон-2022/23.
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