Наставник збірної України очолив клуб із Польщі
Він підписав гарантований контракт на один сезон
близько 1 години тому
Айнарс Багатскіс / Фото - ФБУ
Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс став у керма польського Шльонську.
Багатскіс підписав гарантований контракт з клубом на сезон-2025/26.
У минулому сезоні Шльонськ фінішував восьмим і не вийшов у плей-оф.
Останні три сезони Багатскіс очолював румунський Волунтарі.
Під керівництвом Багатскіса Волунтарі в цьому сезоні перемогли в Північній баскетбольній лізі Європи (ENBL).
У грудні 2024-го стало відомо, що литовець знову очолив збірну України з баскетболу. Він вже тренував українську команду з липня 2019 року до березня 2023-го.
Раніше Багатскіс висловився про підготовку команди до матчів прекваліфікації чемпіонату світу-2027.
Поділитись