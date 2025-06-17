Володимир Кириченко

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс став у керма польського Шльонську.

Багатскіс підписав гарантований контракт з клубом на сезон-2025/26.

У минулому сезоні Шльонськ фінішував восьмим і не вийшов у плей-оф.

Останні три сезони Багатскіс очолював румунський Волунтарі.

Під керівництвом Багатскіса Волунтарі в цьому сезоні перемогли в Північній баскетбольній лізі Європи (ENBL).

У грудні 2024-го стало відомо, що литовець знову очолив збірну України з баскетболу. Він вже тренував українську команду з липня 2019 року до березня 2023-го.

Раніше Багатскіс висловився про підготовку команди до матчів прекваліфікації чемпіонату світу-2027.